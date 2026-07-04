3 Rekor Fantastis Lionel Messi Usai Antar Argentina Singkirkan Tanjung Verde! Makin Dekat Ukir Sejarah Baru di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Lionel Messi kembali menjadi pembeda saat Timnas Argentina menyingkirkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Sabtu (4/7/2026).

Gol yang dicetak sang kapten bukan hanya memastikan langkah La Albiceleste ke 16 besar, tetapi juga melahirkan tiga rekor bersejarah yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda sepak bola dunia.

Rekor Apa yang Dipecahkan Lionel Messi usai Laga Argentina vs Tanjung Verde? Lionel Messi kembali membuktikan usianya bukan penghalang untuk tampil menentukan di level tertinggi.

Penyerang Inter Miami itu mencetak satu gol ketika Timnas Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 setelah melalui pertandingan hingga babak tambahan waktu.

Kemenangan tersebut mengantar Argentina lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di balik hasil itu, Messi kembali menjadi sorotan karena sukses menorehkan tiga rekor sekaligus yang semakin sulit disaingi pemain lain.

Setelah membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022, Messi memilih belum mengakhiri karier internasionalnya.

Keputusan itu terbukti tepat karena kontribusinya masih sangat besar bagi La Albiceleste dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia.

Sepanjang turnamen kali ini, kapten Argentina tampil konsisten sebagai motor serangan tim. Ketajamannya terus terlihat meski usianya sudah memasuki fase akhir karier sebagai pesepak bola profesional.