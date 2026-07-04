3 Rekor Fantastis Lionel Messi Usai Antar Argentina Singkirkan Tanjung Verde! Makin Dekat Ukir Sejarah Baru di Piala Dunia 2026

Lionel Messi merayakan golnya saat membawa Timnas Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com — Lionel Messi kembali menjadi pembeda saat Timnas Argentina menyingkirkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Sabtu (4/7/2026).
Gol yang dicetak sang kapten bukan hanya memastikan langkah La Albiceleste ke 16 besar, tetapi juga melahirkan tiga rekor bersejarah yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda sepak bola dunia.
Baca Juga:Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Erling Haaland Hentikan Selecao Lolos ke Perempat Final
Lionel Messi kembali membuktikan usianya bukan penghalang untuk tampil menentukan di level tertinggi.
Penyerang Inter Miami itu mencetak satu gol ketika Timnas Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 setelah melalui pertandingan hingga babak tambahan waktu.
Kemenangan tersebut mengantar Argentina lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di balik hasil itu, Messi kembali menjadi sorotan karena sukses menorehkan tiga rekor sekaligus yang semakin sulit disaingi pemain lain.
Setelah membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022, Messi memilih belum mengakhiri karier internasionalnya.
Keputusan itu terbukti tepat karena kontribusinya masih sangat besar bagi La Albiceleste dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia.
Sepanjang turnamen kali ini, kapten Argentina tampil konsisten sebagai motor serangan tim. Ketajamannya terus terlihat meski usianya sudah memasuki fase akhir karier sebagai pesepak bola profesional.
Baca Juga:Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Gol ke gawang Tanjung Verde membuat Lionel Messi semakin mempertegas dominasinya dalam sejarah Piala Dunia. Tambahan satu gol tersebut membuat koleksi golnya kini mencapai 20 gol sepanjang penampilannya di ajang empat tahunan itu.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar