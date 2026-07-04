Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 4 Juli 2026 | 14.59 WIB

Perpanjang Rekor! Lionel Messi Cetak Gol Ke-20 di Piala Dunia 2026, Makin Jauh Tinggalkan Kylian Mbappe

Lionel Messi merayakan gol ke-20 sepanjang kariernya di Piala Dunia saat membawa Argentina unggul atas Cape Verde. (Instagram @equipedefrance) - Image

Lionel Messi merayakan gol ke-20 sepanjang kariernya di Piala Dunia saat membawa Argentina unggul atas Cape Verde. (Instagram @equipedefrance)

JawaPos.com — Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 setelah mencetak gol saat Argentina menghadapi Cape Verde, Jumat (4/7/2026)

Gol tersebut menjadi gol ke-20 sepanjang kariernya di Piala Dunia sekaligus memperpanjang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen itu.

Kapten timnas Argentina tersebut mencetak gol pada menit ke-29 untuk membawa Albiceleste unggul 1-0.

Catatan itu juga membuat Messi kini unggul dua gol atas penyerang Prancis, Kylian Mbappe, dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Gol Ke-20 Semakin Kokohkan Rekor Messi

Lionel Messi terus menunjukkan ketajamannya meski telah memasuki penghujung karier. Gol ke gawang Cape Verde menjadi gol ke-20 yang ia bukukan sepanjang tampil di Piala Dunia.

Rekor tersebut semakin mempertegas status Messi sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak, ia juga terus menjadi andalan Argentina dalam setiap pertandingan penting.

Yang lebih mengesankan, laga melawan Cape Verde menjadi pertandingan Piala Dunia kedelapan secara beruntun di mana Messi selalu mencetak sedikitnya satu gol. Tidak ada pemain lain yang mampu mencatatkan rekor serupa.

Sepanjang delapan pertandingan terakhir di Piala Dunia, Messi telah mengoleksi 12 gol. Konsistensi luar biasa itu menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Argentina terus melaju di turnamen.

Memimpin Perburuan Golden Boot Piala Dunia 2026

Selain memperpanjang rekor, gol ke-20 itu juga membawa Messi semakin dekat dengan penghargaan Golden Boot Piala Dunia 2026. Hingga pertandingan melawan Cape Verde, ia telah mengoleksi tujuh gol.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

Sabtu, 4 Juli 2026 | 03.24 WIB

Prediksi Lengkap Argentina vs Tanjung Verde: Lionel Messi Tampil di Rumah Sendiri, Scaloni Ukir Laga Ke-100  - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Lengkap Argentina vs Tanjung Verde: Lionel Messi Tampil di Rumah Sendiri, Scaloni Ukir Laga Ke-100 

Sabtu, 4 Juli 2026 | 02.49 WIB

Tuchel Samakan Kane, Mbappe, Messi dan Haaland dengan Ikan Hiu - Image
Piala Dunia 2026

Tuchel Samakan Kane, Mbappe, Messi dan Haaland dengan Ikan Hiu

Jumat, 3 Juli 2026 | 17.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore