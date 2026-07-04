Perpanjang Rekor! Lionel Messi Cetak Gol Ke-20 di Piala Dunia 2026, Makin Jauh Tinggalkan Kylian Mbappe

JawaPos.com — Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 setelah mencetak gol saat Argentina menghadapi Cape Verde, Jumat (4/7/2026)

Gol tersebut menjadi gol ke-20 sepanjang kariernya di Piala Dunia sekaligus memperpanjang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen itu.

Kapten timnas Argentina tersebut mencetak gol pada menit ke-29 untuk membawa Albiceleste unggul 1-0.

Catatan itu juga membuat Messi kini unggul dua gol atas penyerang Prancis, Kylian Mbappe, dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Gol Ke-20 Semakin Kokohkan Rekor Messi Lionel Messi terus menunjukkan ketajamannya meski telah memasuki penghujung karier. Gol ke gawang Cape Verde menjadi gol ke-20 yang ia bukukan sepanjang tampil di Piala Dunia.

Rekor tersebut semakin mempertegas status Messi sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak, ia juga terus menjadi andalan Argentina dalam setiap pertandingan penting.

Yang lebih mengesankan, laga melawan Cape Verde menjadi pertandingan Piala Dunia kedelapan secara beruntun di mana Messi selalu mencetak sedikitnya satu gol. Tidak ada pemain lain yang mampu mencatatkan rekor serupa.

Sepanjang delapan pertandingan terakhir di Piala Dunia, Messi telah mengoleksi 12 gol. Konsistensi luar biasa itu menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Argentina terus melaju di turnamen.