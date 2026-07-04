Delapan Pemain Tunisia Dilaporkan Positif Doping di Piala Dunia 2026, Diduga Akibat Daging Terkontaminasi

JawaPos.com — Delapan pemain tim nasional Tunisia dilaporkan dinyatakan positif dalam tes doping selama Piala Dunia 2026.

Laporan media Inggris menyebut temuan itu diduga dipicu konsumsi daging yang terkontaminasi saat skuad berada di Meksiko, bukan penggunaan sengaja zat terlarang untuk meningkatkan performa.

Benarkah Delapan Pemain Tunisia Positif Doping? Krisis baru kembali menghantam tim nasional Tunisia setelah performa buruk mereka di Piala Dunia 2026. Kali ini, sorotan tertuju pada laporan yang menyebut delapan pemain El-Nisur dinyatakan positif dalam tes doping.

Laporan tersebut pertama kali diungkap surat kabar Inggris *Daily Mail* pada Jumat (4/7/2026).

Media itu menyebut sedikitnya delapan pemain Tunisia terdeteksi mengandung zat terlarang jenis clenbuterol dalam pemeriksaan doping selama turnamen.

Clenbuterol merupakan obat yang digunakan secara medis untuk membantu melebarkan saluran pernapasan. Meski memiliki manfaat terapi, zat tersebut masuk daftar zat terlarang milik Badan Antidoping Dunia (WADA) untuk olahraga kompetitif.

Dugaan Kontaminasi Makanan Jadi Fokus Penyelidikan Berdasarkan laporan yang sama, penyelidikan awal mengarah pada dugaan kontaminasi makanan.

Hasil positif disebut kemungkinan berasal dari konsumsi daging yang terkontaminasi selama tim nasional Tunisia menjalani pemusatan kegiatan di Meksiko.