Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Ujian Berat Tunisia Hadapi Ketajaman De Oranje

Pemain Belanda dan Swedia bersiap menjalani laga krusial Grup F Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung ketat dan penuh gol. (Instagram/@onsoranje)
JawaPos.com - Laga Tunisia melawan Belanda pada matchday terakhir Grup F Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik meski kedua tim datang dengan kondisi yang sangat berbeda.
Pertandingan yang akan digelar di Kansas City Stadium, Jumat (26/6/2026), menjadi kesempatan terakhir bagi Tunisia untuk menyelamatkan harga diri, sementara Belanda mengincar kemenangan demi memastikan status juara grup.
Secara matematis, Tunisia sudah tidak memiliki peluang untuk melaju ke fase gugur setelah menelan dua kekalahan beruntun pada dua pertandingan sebelumnya.
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Sebaliknya, Belanda berada dalam posisi yang sangat nyaman di puncak klasemen dan hanya membutuhkan hasil positif untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya sekaligus menjaga posisi mereka dari kejaran para pesaing.
Jika melihat performa sepanjang fase grup, perbedaan kualitas kedua tim terlihat cukup jelas. Tunisia mengalami kesulitan besar baik dalam menyerang maupun bertahan.
Dalam dua pertandingan yang telah dimainkan, mereka kebobolan sembilan gol dan hanya mampu mencetak satu gol.
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Catatan tersebut menjadi gambaran betapa rapuhnya organisasi permainan tim asal Afrika Utara tersebut ketika menghadapi lawan dengan kualitas yang lebih baik.
Masalah terbesar Tunisia terletak pada sektor pertahanan. Lini belakang mereka beberapa kali kehilangan konsentrasi dan kesulitan menghadapi serangan cepat lawan.
Kekalahan telak dari Jepang dan Swedia menunjukkan bahwa Tunisia masih kesulitan menjaga keseimbangan permainan ketika mendapat tekanan tinggi. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius menjelang duel melawan Belanda yang dikenal memiliki lini serang produktif.
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