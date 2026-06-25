Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 26 Juni 2026 | 00.03 WIB

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Ujian Berat Tunisia Hadapi Ketajaman De Oranje

Pemain Belanda dan Swedia bersiap menjalani laga krusial Grup F Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung ketat dan penuh gol. (Instagram/@onsoranje) - Image

Pemain Belanda dan Swedia bersiap menjalani laga krusial Grup F Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung ketat dan penuh gol. (Instagram/@onsoranje)

JawaPos.com - Laga Tunisia melawan Belanda pada matchday terakhir Grup F Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik meski kedua tim datang dengan kondisi yang sangat berbeda. 

Pertandingan yang akan digelar di Kansas City Stadium, Jumat (26/6/2026), menjadi kesempatan terakhir bagi Tunisia untuk menyelamatkan harga diri, sementara Belanda mengincar kemenangan demi memastikan status juara grup.

Secara matematis, Tunisia sudah tidak memiliki peluang untuk melaju ke fase gugur setelah menelan dua kekalahan beruntun pada dua pertandingan sebelumnya.

Sebaliknya, Belanda berada dalam posisi yang sangat nyaman di puncak klasemen dan hanya membutuhkan hasil positif untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya sekaligus menjaga posisi mereka dari kejaran para pesaing.

Jika melihat performa sepanjang fase grup, perbedaan kualitas kedua tim terlihat cukup jelas. Tunisia mengalami kesulitan besar baik dalam menyerang maupun bertahan. 

Dalam dua pertandingan yang telah dimainkan, mereka kebobolan sembilan gol dan hanya mampu mencetak satu gol.

Catatan tersebut menjadi gambaran betapa rapuhnya organisasi permainan tim asal Afrika Utara tersebut ketika menghadapi lawan dengan kualitas yang lebih baik.

Masalah terbesar Tunisia terletak pada sektor pertahanan. Lini belakang mereka beberapa kali kehilangan konsentrasi dan kesulitan menghadapi serangan cepat lawan. 

Kekalahan telak dari Jepang dan Swedia menunjukkan bahwa Tunisia masih kesulitan menjaga keseimbangan permainan ketika mendapat tekanan tinggi. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius menjelang duel melawan Belanda yang dikenal memiliki lini serang produktif.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Bursa Transfer Liga Inggris Memanas! Liverpool Siap Tikung Newcastle United Lagi, Kini Bidik Wonderkid Belanda Kees Smit - Image
Sepak Bola Dunia

Bursa Transfer Liga Inggris Memanas! Liverpool Siap Tikung Newcastle United Lagi, Kini Bidik Wonderkid Belanda Kees Smit

Kamis, 25 Juni 2026 | 15.54 WIB

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

Kamis, 25 Juni 2026 | 15.09 WIB

Prediksi Piala Dunia 2026: Belanda Ingin Hindari Brasil, Bersaing dengan Jepang dan Swedia Jadi Juara Grup F - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Piala Dunia 2026: Belanda Ingin Hindari Brasil, Bersaing dengan Jepang dan Swedia Jadi Juara Grup F

Kamis, 25 Juni 2026 | 14.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore