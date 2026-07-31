Hong Myung-bo Dicecar Parlemen Korea Selatan Usai Gagal Total di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Mantan pelatih timnas sepak bola Korea Selatan Hong Myung-bo dicecar anggota parlemen setelah kegagalan Taeguk Warriors lolos dari fase grup Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.

Hong mengakui bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut setelah Korea Selatan tersingkir akibat kekalahan mengejutkan 0-1 dari Afrika Selatan.

Hong Myung-bo hadir dalam sidang Komite Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata parlemen Korea Selatan pada Kamis (30/7/2206) untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kegagalan timnya.

Mantan bek Korea Selatan itu juga dimintai penjelasan mengenai proses penunjukannya sebagai pelatih serta isu gaji yang sempat menjadi sorotan publik.

Baca Juga:FIFA Buka Investigasi terhadap Timnas Argentina atas 4 Dugaan Pelanggaran Selama Piala Dunia 2026

Mengapa Hong Myung-bo Disorot Usai Piala Dunia 2026? Hong Myung-bo menjadi sasaran kritik karena Korea Selatan gagal memenuhi ekspektasi besar di Piala Dunia 2026.

Tim berjuluk Taeguk Warriors itu hanya mampu bertahan di fase grup setelah kalah 0-1 dari Afrika Selatan dalam laga yang menentukan tiket ke babak gugur.

Kegagalan tersebut terasa mengecewakan karena Korea Selatan datang dengan status salah satu tim yang paling dinantikan.

Media Negeri Ginseng sebelumnya menyebut skuad Piala Dunia 2026 sebagai "generasi emas" karena diperkuat pemain seperti Son Heung-min, Kim Min-jae, dan Lee Kang-in.