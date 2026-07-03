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Rizka Perdana Putra
Jumat, 3 Juli 2026 | 23.53 WIB

Nicolas Tagliafico Minta Bantuan Fans, Bek Argentina Ingin Melengkapi Album Stiker Piala Dunia

Bek timnas Argentina Nicolas Tagliafico. (Nicolas Tagliafico) - Image

Bek timnas Argentina Nicolas Tagliafico. (Nicolas Tagliafico)

JawaPos.com - Bek kiri Argentina Nicolas Tagliafico punya kesibukan di luar latihan dan pertandingan selama Piala Dunia 2026.

Kesibukan Tagliafico tak lain mengoleksi album stiker Piala Dunia. Pemain 33 tahun dengan 78 caps itu bisa menghabiskan waktu seharian melakukannya.

Sayangnya, seperti dilansir dari TyC Sports, koleksi Tagliafico tak kunjung lengkap. Meski, dia sudah dibantu rekan setimnya.

Cara lain pun dilakukan pemain Olympique Lyon tersebut. Yakni meminta bantuan fans lewat live di Instagram resmi Federasi Sepak Bola Argentina (AFA).

”Aku masih membutuhkan lebih dari 80 stiker lagi untuk melengkapi koleksiku,” kata Tagliafico. Ada yang bisa membantu?

Editor: Hendra
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