Prestasi Kiper Tanjung Verde Melejit, Vozinha Dipinang Apparel Argentina usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Melejitnya performa Vozinha di Piala Dunia 2026 membuat kiper Tanjung Verde itu laris manis secara komersial. Banyak brand apparel meminangnya. Salah satu yang berhasil adalah Senda Athletic. Yang menarik, Senda merupakan merek asal Argentina.

Dilansir dari Todos Noticias, pemilik Senda Santiago Halty tertarik menggandeng Vozinha memang karena momentum di Piala Dunia.

Menurut Halty, Vozinha bisa membantu brand miliknya menembus pasaran apparel dunia. Setidaknya di Benua Amerika. Produk Senda saat ini banyak dipakai pemain Major League Soccer (MLS).