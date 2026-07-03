Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Jumat, 3 Juli 2026 | 23.48 WIB

Prestasi Kiper Tanjung Verde Melejit, Vozinha Dipinang Apparel Argentina usai Piala Dunia 2026

Vozinha usai laga Tanjung Verde vs Spanyol. (FIFA) - Image

Vozinha usai laga Tanjung Verde vs Spanyol. (FIFA)

JawaPos.com - Melejitnya performa Vozinha di Piala Dunia 2026 membuat kiper Tanjung Verde itu laris manis secara komersial. Banyak brand apparel meminangnya. Salah satu yang berhasil adalah Senda Athletic. Yang menarik, Senda merupakan merek asal Argentina.

Dilansir dari Todos Noticias, pemilik Senda Santiago Halty tertarik menggandeng Vozinha memang karena momentum di Piala Dunia.

Menurut Halty, Vozinha bisa membantu brand miliknya menembus pasaran apparel dunia. Setidaknya di Benua Amerika. Produk Senda saat ini banyak dipakai pemain Major League Soccer (MLS).

”Aku memandangnya sebagai peluang emas untuk menembus pasar yang lebih besar. Aku juga mendesain sendiri sepatu dia (Vozinha),” tutur Halty. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Timnas Tanjung Verde Lolos ke Babak 32 Besar, Vozinha Tak Sabar Hadapi Argentina dan Lionel Messi - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Tanjung Verde Lolos ke Babak 32 Besar, Vozinha Tak Sabar Hadapi Argentina dan Lionel Messi

Minggu, 28 Juni 2026 | 12.58 WIB

Vozinha Dilirik Tiga Klub Série B Brasil, Kiper Tanjung Verde Bersiap Jalani Petualangan Baru - Image
Sepak Bola Dunia

Vozinha Dilirik Tiga Klub Série B Brasil, Kiper Tanjung Verde Bersiap Jalani Petualangan Baru

Kamis, 25 Juni 2026 | 07.20 WIB

Momen Mengharukan Kiper Tanjung Verde: Rayakan Hasil Bersejarah Bersama Ibunda di Tribun - Image
Piala Dunia 2026

Momen Mengharukan Kiper Tanjung Verde: Rayakan Hasil Bersejarah Bersama Ibunda di Tribun

Selasa, 23 Juni 2026 | 00.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore