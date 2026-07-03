Dari 'Waka Waka' hingga 'Wonderwall': 15 Lagu yang Paling Sering Menggema di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bukan hanya menjadi panggung pertandingan terbaik dunia selama Piala Dunia 2026.
Turnamen empat tahunan itu juga menghadirkan pesta musik yang terus mengiringi atmosfer di dalam stadion, mulai dari lagu-lagu legendaris Piala Dunia hingga hit modern yang membuat puluhan ribu suporter bernyanyi bersama.
Di sela pemanasan pemain, jeda pertandingan, hingga selebrasi usai gol tercipta, panitia penyelenggara memutar beragam lagu yang sudah menjadi "langganan" di berbagai stadion. Beberapa bahkan kembali viral karena dinyanyikan ribuan suporter dari berbagai negara.
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Salah satu inovasi menarik di Piala Dunia 2026 adalah kebebasan yang diberikan FIFA kepada setiap tim peserta untuk membawa identitas musik mereka masing-masing.
Melalui tim Stadium Entertainment, FIFA menyusun playlist pertandingan bersama seluruh 48 federasi peserta. Setiap negara diberi kesempatan mengajukan lagu yang akan diputar pada momen-momen tertentu, mulai dari pemanasan pemain, selebrasi gol, hingga perayaan setelah pertandingan.
Kepala Produksi, Event & Entertainment Piala Dunia 2026 FIFA, Lance Brass, menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah menghadirkan suasana yang benar-benar mencerminkan identitas setiap negara.
"Tim kami menganalisis musik yang biasa diputar di pertandingan klub-klub dari setiap negara, mengidentifikasi lagu-lagu yang memang memiliki ikatan kuat dengan para suporter, lalu menyusun playlist yang benar-benar mencerminkan identitas masing-masing tim," ujar Lance Brass dilansir dari FIFA.
Ia juga mengungkapkan bahwa FIFA bekerja langsung dengan setiap federasi peserta dalam menentukan lagu-lagu tersebut.
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