Soal Lagu Hapus Aku dari Nidji, Dhea Ananda: Akulah Plot Twist Lagu Ini

Mantan penyanyi cilik Dhea Ananda. (Instagram: dea_ananda)
JawaPos.com - Mantan penyanyi cilik Dhea Ananda mengungkapkan fun fact dari sebuah lagu berjudul Hapus Aku dari grup musik Nidji dan lagunya diciptakan oleh Ariel Nidji. Dhea mengungkapkan bahwa lagu tersebut diciptakan Ariel untuk dirinya.
"Hapus Aku fun fact. Lagu ini diciptakan untuk gue, sebelum gue jadi pacarnya pencipta lagu ini, bahkan sebelum gue tahu kala dia naksir gue," tulis Dhea Ananda dalam unggahannya di Instagram.
Dia pun memperlihatkan momen saat lagu itu dinyanyikan di atas panggung. Sementara Dhea Ananda menonton sambil bersandar di dinding di dekat panggung.
Dhea Ananda mengaku tidak tahu persis sejak kapan Ariel Nidji mulai memendam rasa kepada dirinya. Apakah saat masih Dhea bersama Trio Kwek Kwek atau setelah itu.
"Masih jadi misteri," kata perempuan berusia 40 tahun itu.
Terlepas dari hal tersebut, Dhea Ananda bersyukur Ariel Nidji memendam rasa dan tidak langsung disampaikan kepada dirinya. Pasalnya, dari perasaan cinta yang terpendam tersebut, terlahir sebuah karya indah yang masih dinikmati oleh banyak orang sampai sekarang.
Lagu Hapus Aku juga sempat menjadi soundtrack sinetron sinetron Sumpah, Gue Sayang Loe! sekitar tahun 2000-an. Dan secara kebetulan, sinetron itu dibintangi oleh Dhea Ananda.
"Lagu ini sempat jadi OST sinetron tahun 2000-an yang peran utamanya gue, sebelum gue tahu kalau ternyata lagunya ditujukan buat gue," ungkapnya.
Seiring berjalannya waktu, cinta terpendam Ariel Nidji akhirnya tersampaikan dengan baik kepada Dhea Ananda. Alhasil, mereka pun pacaran dan kemudian melaksanakan pernikahan pada 2009 silam. Dari pernikahan tersebut, mereka kini dikaruniai buah hati.
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