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Sischa Widya Maharani
Selasa, 16 Juni 2026 | 16.12 WIB

AESPA Ungkap Alasan 'Supernova' Jadi Lagu Ucapan di Acara Pernikahan Pertama Mereka

Winter dan Giselle AESPA saat menjadi bintang tamu di acara ZIP Daesung. (YouTube ZIP Daesung)

 
JawaPos.com - Winter dan Giselle AESPA mengungkap pengalaman unik saat tampil di acara pernikahan creative director dan hair stylist mereka.
 
Cerita tersebut dibagikan dalam YouTube ZIP Daesung bertajuk "Pertama Kali. AESPA Jelaskan Worldwide" yang tayang pada 12 Juni 2026.
 
Dalam acara tersebut, Daesung menyinggung video penampilan AESPA yang sempat menjadi perbincangan publik yakmi penampilan mereka membawakan lagu Supernova di acara pernikahan.
 
Winter lalu menceritakan momen canggung saat membawakan lagu hit mereka, Supernova.
 
"Di koreografi Supernova ada gerakan tendangan. Saat aku mendongak untuk melakukannya, aku melihat ayah pengantin berdiri di depan. Aku langsung berpikir, 'Wah, ini tidak sopan. Aku tidak mungkin menendang ke arah ayah pengantin,'" ujarnya mengutip dari Naver.
 
Ketika Daesung bertanya apakah ia akhirnya melakukan tendangan dengan sopan, Winter menjawab sambil tertawa, "Aku bahkan tidak bisa melakukan kontak mata dan hanya melihat ke lantai."
 
Mendengar cerita tersebut, member BIGBAG tersebut melontarkan pujian dengan mengatakan bahwa Winter tampak seperti seseorang yang baik.
 
Giselle kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya AESPA sempat menyarankan lagu Forever agar lebih sesuai dengan suasana pernikahan. Namun, pasangan pengantin justru meminta mereka membawakan Supernova.
 
"Kami meminta lagu seperti Forever agar sesuai dengan pernikahan tetapi mereka mengatakan mereka benar-benar ingin melihat Supernova," ungkap Giselle.
 
Giselle juga menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam penampilan tersebut adalah ketika harus tampil tanpa in-ear monitor.
 
Menurutnya, kondisi tersebut membuat penyanyi sulit mendengar suara sendiri dengan jelas sehingga mereka harus bernyanyi berdasarkan perasaan dan mengandalkan gerakan badan.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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