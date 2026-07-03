Inggris Siapkan Strategi Khusus Hadapi Meksiko di Azteca, Tuchel Antisipasi Semua Keuntungan Tuan Rumah

Pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Inggris mempersiapkan diri dengan sangat detail menjelang laga menghadapi Meksiko di Estadio Azteca pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Pelatih Thomas Tuchel bersama stafnya menyusun berbagai langkah untuk meminimalkan keuntungan yang dimiliki tuan rumah, baik dari sisi teknis maupun faktor di luar lapangan.
Menurut laporan ESPN, Inggris memilih kembali ke Kansas City setelah pertandingan sebelumnya melawan RD Kongo.
Keputusan tersebut diambil agar tim tetap berada di lingkungan yang sudah mereka kenal sebelum terbang ke Meksiko pada Jumat, atau hanya dua malam sebelum pertandingan berlangsung.
Strategi itu bukan tanpa alasan. Tuchel ingin para pemain tetap fokus dan menghindari gangguan yang bisa memengaruhi kondisi fisik maupun mental mereka menjelang laga penting.
Selain pengaturan jadwal perjalanan, lokasi hotel tempat menginap skuad Inggris juga dirahasiakan. Laporan GB News menyebutkan bahwa identitas hotel sengaja tidak dipublikasikan demi menghindari gangguan dari suporter.
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Langkah ini diambil setelah pengalaman yang dialami Ekuador sebelumnya. Saat menghadapi Meksiko, para pemain Ekuador dikabarkan mendapat gangguan berupa suara klakson dan pesta kembang api di sekitar hotel sehingga waktu istirahat mereka tidak berjalan maksimal.
Untuk memastikan seluruh pemain bisa tidur dengan nyaman, tim medis Inggris juga menyiapkan mesin white noise yang berfungsi meredam suara bising dari luar.
Selain itu, para pemain juga diberikan suplemen dan obat-obatan alami yang membantu meningkatkan kualitas istirahat.
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