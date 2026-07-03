Cristiano Ronaldo Angkat Bicara Soal Rencana Pensiun dari Timnas Portugal Usai Piala Dunia 2026

Cristiano Ronaldo merayakan gol penaltinya saat membawa Portugal bangkit mengalahkan Kroasia 2-1 dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@portugal)
JawaPos.com - Bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, disebut akan pensiun dari skuad Selecao das Quinas - julukan Timnas Portugal - usai Piala Dunia 2026. Ronaldo pun angkat bicara megenai kabar tersebut.
Rumor Ronaldo akan pensiun dari Timnas Portugal dihembuskan langsung oleh sang kakak, Katia Aveiro. Dia menyebut bahwa Piala Dunia 2026 kemungkinan menjadi penampilan terakhir CR7 - julukan Cristiano Ronaldo - di level internasional.
Hal itu Katia Aveiro ungkapkan sebelum laga Portugal vs Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Maka itu, ia mengajak para fans untuk menikmati setiap laga Ronaldo di ajang bergengsi sejagat raya tersebut.
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Di tengah rumor tersebut, Ronaldo sukses membawa Portugal menang comeback atas Kroasia di babak 32 besar. Skuad Selecao das Quinas menang tipis 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada, Jumat (3/7/2026) pagi WIB.
Seusai pertandingan, Ronaldo menyebut kalau masa depannya saat ini bukan hal yang penting. CR7 tidak mengonfirmasi maupun membantah pernyataan sang kakak. Dia memilih untuk fokus menikmati momen bersama Portugal di Piala Dunia 2026.
“Masa depan Cristiano bukanlah hal yang penting saat ini. Nanti saya akan berbicara. Saya masih punya waktu,” kata Ronaldo, dilansir dari A Bola, Jumat (23/6/2026).
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“Setelah menang atau kalah, saya akan berbicara dengan keluarga saya, lalu mengambil keputusan dengan cara yang terbaik,” tambahnya.
Bintang klub Arab Saudi, Al Nassr itu menegaskan bahwa dirinya belum mengambil keputusan apapun. Ronaldo menyampaikan akan membuat keputusan gantung sepatu dengan pikiran yang matang dan hati tenang.
“Sekarang saya tidak lagi mengambil keputusan secara emosional. Semua harus dilakukan dengan tenang. Saat ini saya hanya ingin menikmati hari ini," terang Ronaldo.
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