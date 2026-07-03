Begini Cara Teknologi Bola Piala Dunia 2026 Membatalkan Gol Kroasia ke Gawang Timnas Portugal

JawaPos.com - Pertandingan timnas Portugal melawan Kroasia di Piala Dunia 2026 menghadirkan salah satu momen paling menarik sekaligus kontroversial. Pertandingan dimenangkan Portugal 2-1 atas Kroasia pada Jumat (3/7) membawa Cristiano Ronaldo dkk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Kontroversi dipertandingan Timnas Portugal vs Kroasia bukan karena keputusan wasit semata, melainkan berkat kecanggihan teknologi terbaru yang diterapkan di bola pada pertandingan piala dunia.

Drama terjadi pada masa tambahan waktu menit 90+15. Kroasia sempat mencetak gol ke gawang timnas Portugal melalui Josko Gvardiol dan para pemain langsung merayakannya.

Namun, selebrasi tersebut tidak berlangsung lama karena wasit menunda pengesahan gol sambil menunggu pemeriksaan VAR. Jika dilihat dengan mata telanjang maupun tayangan ulang biasa, bola tampak langsung mengarah kepada Gvardiol tanpa menyentuh rekannya, Matanovic.

Situasi itu sempat membuat banyak penonton mempertanyakan alasan VAR melakukan pemeriksaan cukup lama. Setelah proses peninjauan selesai, gol akhirnya dianulir karena offside. Penyebabnya bukan berasal dari posisi awal bola, melainkan adanya sentuhan yang sangat tipis dari kepala Matanovic sebelum bola diterima Gvardiol.

Sentuhan tersebut nyaris mustahil dikenali hanya melalui tayangan video biasa. Namun, bola resmi yang digunakan di Piala Dunia 2026 telah dibekali sensor khusus yang mampu mendeteksi setiap kontak dengan tingkat akurasi sangat tinggi. Data dari sensor itulah yang kemudian dipadukan dengan teknologi semi-automated offside untuk membantu tim VAR mengambil keputusan.

Karena bola lebih dulu menyentuh Matanovic, fase permainan berubah. Pada momen itulah Gvardiol berada dalam posisi offside sehingga gol tidak dapat disahkan sesuai ketentuan Laws of the Game.

Keputusan itu mengecewakan kubu Kroasia yang sudah lebih dulu merayakan gol. Di sisi lain, Portugal mendapat keuntungan dari keputusan yang didukung bukti teknologi, sehingga hasil pertandingan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.