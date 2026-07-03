Ciptakan Brace untuk Timnas Spanyol, Berikut Komentar Mikel Oyarzabal Disinggung Gelar Pencetak Gol Terbanyak

Mikel Oyarzabal setelah cetak gol ke gawang Austria. (Instagram/@sefutbol)
JawaPos.com - Mikel Oyarzabal berhasil mencetak dua gol dalam kemenangan tim nasional Spanyol melawan Austria di 32 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor telak 3-0 tersebut dimainkan di SoFi Stadium, Jumat (3/7).
Di babak pertama, Mikel Oyarzabal membuka keran golnya pada menit ke-36 yang bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, penyerang 29 tahun tersebut resmi melakukan brace setelah mencetak gol penutup di menit ke-66.
Kemenangan melawan Austria membuat Mikel Oyarzabal ingin timnas Spanyol bermain lebih baik lagi. Kepercayaan diri mereka juga mulai terbentuk.
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"Semoga akan ada lebih banyak hari di mana kita bermain lebih baik. Beberapa tahun terakhir ini kita telah memberikan alasan untuk percaya dan memiliki keyakinan, karena kita selalu berjuang," kata Mikel Oyarzabal yang dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (3/7).
Gol yang dicetak Oyarzabal membuat perolehan empat golnya mendekati milik Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Meskipun demikian, dia tidak terlalu berambisi mengejar pencetak gol terbanyak.
"Semoga saya tidak perlu mencetak gol lagi, tetapi itu akan menjadi alasan untuk bergembira. Saya tidak peduli menjadi pencetak gol terbanyak; yang penting adalah keluarga saya ada di sini, dan yang terpenting adalah tujuan bersama kita," pungkas Oyarzabal.
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Pemain Real Sociedad tersebut menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang tengah. Melihat statistik permainan dari Fotmob, Oyarzabal melepaskan empat tendangan ke arah gawang yang dua diantaranya menjadi gol.
Di babak 16 besar, timnas Spanyol sudah ditunggu Portugal pada 7 Juli nanti. Apakah Mikel Oyarzabal kembali mencetak gol di laga tersebut? Patut dinantikan.
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