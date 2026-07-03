Hasil Portugal vs Kroasia 2-1 di Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo Ukir Rekor Bersejarah, Tantang Spanyol

Cristiano Ronaldo merayakan gol penaltinya saat membawa Portugal bangkit mengalahkan Kroasia 2-1 dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @portugal)
JawaPos.com — Portugal memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Kroasia 2-1 dalam laga dramatis yang ditentukan pada masa injury time, Jumat (3/7/2026).
Cristiano Ronaldo menjadi sorotan setelah mencetak gol bersejarah sebelum Gonçalo Ramos memastikan kemenangan Selecao dan mengantarkan tim asuhan Roberto Martínez menghadapi Spanyol.
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Portugal menjalani pertandingan yang penuh tekanan sejak awal.
Selain menghadapi Kroasia yang tampil disiplin, skuad Roberto Martínez juga membawa suasana emosional karena tepat setahun sebelumnya, 3 Juli, mantan penyerang Liverpool Diogo Jota meninggal dunia dalam kecelakaan mobil bersama sang adik, André Silva.
Meski mendominasi sepanjang babak pertama, Portugal gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas.
Bruno Fernandes hampir membuka keunggulan pada menit-menit awal, sementara Cristiano Ronaldo gagal memanfaatkan kesalahan antisipasi Dominik Livakovic saat menyambut umpan silang Pedro Neto.
Renato Veiga juga memperoleh kesempatan melalui sundulan hasil sepak pojok, tetapi bola melambung di atas mistar.
Kroasia justru tampil lebih agresif setelah turun minum. Tim asuhan Zlatko Dalić langsung memberikan tekanan hingga akhirnya memecah kebuntuan pada awal babak kedua.
Josip Stanisic mengirim umpan silang rendah yang berhasil diselesaikan Ivan Perisic melewati Diogo Costa untuk membawa Kroasia unggul 1-0.
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