Kalahkan Kroasia, Portugal Tantang Spanyol di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026, Simak Jadwal Lengkapnya

Cristiano Ronaldo berusaha membawa Portugal melaju lebih jauh di Piala Dunia 2026. (Instagram @cristiano)
JawaPos.com - Portugal sukses kalahkan Kroasia 2-1 pada babak 32 besar, Jumat (3/7) di Stadion Toronto, Kanada. Hasil tersebut membawa Cristiano Ronaldo dan rekan melaju ke 16 besar dan akan menantang Spanyol.
Portugal sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Ivan Perisic pada menit 53. Terus menekan, Cristiano Ronaldo mampu samakan skor melalui tendangan penalti.
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Pada masa injury time, striker baru AC Milan Goncalo Ramos sukses menaklukkan kiper Livakovic melalui sundulan dan membuat Portugal unggul.
Kroasia yang menekan di sisa laga sejatinya berhasil samakan kedudukan pada menit 90+10, namun dianulir karena lebih dulu terjebak offside. Skor 2-1 berakhir hingga peluit panjang.
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Pada perdelapan final, tim berjuluk Seleccao Das Quinas akan menantang juara dunia 2010, Spanyol yang sukses menaklukkan Austria 3-0 di babak 32 besar.
Berikut jadwal 16 besar Piala Dunia 2026:
Minggu, 5 Juli 2026
00.00 WIB: Kanada vs Maroko
04.00 WIB: Paraguay vs Prancis
Senin, 6 Juli 2026
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