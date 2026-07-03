Breaking News! Julian Nagelsmann Mundur dari Timnas Jerman Usai Gagal di Piala Dunia 2026

Pelatih Jerman, Julian Nagelsmann. (Istimewa)
JawaPos.com — Julian Nagelsmann resmi mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional Jerman setelah kegagalan di Piala Dunia 2026, menyusul tekanan besar dari Federasi Sepak Bola Jerman (DFB).
Keputusan itu diambil usai Die Mannschaft tersingkir secara dramatis dari Paraguay pada babak 32 besar lewat adu penalti, sekaligus membuka jalan bagi Juergen Klopp sebagai kandidat terkuat penggantinya.
Mengapa Julian Nagelsmann Memutuskan Mundur?
Julian Nagelsmann memilih mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional Jerman setelah tekanan dari DFB mencapai puncaknya pasca-kegagalan di Piala Dunia 2026.
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Keputusan tersebut dilaporkan oleh Sky Sport dan BILD, yang menyebut sang pelatih akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Langkah itu diambil hanya beberapa hari setelah Jerman tersingkir secara mengejutkan dari Paraguay pada babak 32 besar.
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Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi tim yang sebelumnya datang ke turnamen dengan harapan besar untuk kembali bersaing di level tertinggi.
Performa Jerman sepanjang turnamen memang jauh dari kata meyakinkan.
Meski sempat difavoritkan mampu melewati Paraguay tanpa kesulitan berarti, kenyataan di lapangan justru berbeda ketika pertandingan berakhir imbang 1-1 sebelum Paraguay menang melalui adu penalti.
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