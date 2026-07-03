Mesut Özil Kembali Jadi Sorotan Usai Warganet Kaitkan Nasib Jerman dengan Dugaan Karma di Piala Dunia

JawaPos.com – Tersingkirnya Jerman dari Piala Dunia FIFA 2026 memicu gelombang reaksi di media sosial yang mengaitkan kegagalan tersebut dengan perlakuan terhadap Mesut Özil.

Dilansir dari laman The Current pada Jum'at (3/7), Banyak warganet menyebut penurunan prestasi Jerman sebagai bentuk “karma” setelah kontroversi yang melibatkan mantan gelandang tersebut. Perbincangan itu kembali mencuat setelah Jerman gagal melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Jerman harus mengakhiri langkahnya di turnamen setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti. Pertandingan berakhir imbang hingga babak perpanjangan waktu sebelum Paraguay memastikan kemenangan lewat eksekusi penalti penentu. Kekalahan tersebut juga menjadi kali pertama Jerman kalah dalam adu penalti di ajang Piala Dunia.

Setelah hasil itu, banyak pengguna media sosial mengungkit kembali kisah Mesut Özil yang pensiun dari tim nasional Jerman pada 2018.

Sejumlah warganet menilai perlakuan yang diterima Özil setelah Piala Dunia 2018 menjadi awal dari menurunnya performa tim nasional Jerman. Mereka bahkan menyebut keberhasilan Jerman menjuarai Piala Dunia 2014 tidak lepas dari peran penting Özil di lini tengah.

Özil sebelumnya memutuskan mengakhiri karier internasionalnya dengan alasan mengalami rasisme dan penghinaan terkait keturunan Turki yang dimilikinya. Kontroversi bermula setelah dirinya berfoto bersama Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, yang memicu kritik dari sejumlah pihak di Jerman.

Ozil mengaku menerima berbagai surat kebencian dan ancaman serta dijadikan kambing hitam atas kegagalan Jerman di Piala Dunia 2018.