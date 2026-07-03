Tuchel Samakan Kane, Mbappe, Messi dan Haaland dengan Ikan Hiu

JawaPos.com - Persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin memanas. Di tengah ketatnya perlombaan tersebut, pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, melontarkan pujian unik kepada para penyerang terbaik dunia.

Tuchel menyebut Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Erling Haaland sebagai "hiu" karena memiliki naluri luar biasa dalam mencetak gol.

Dua gol Kane saat membawa Inggris menang dramatis 2-1 atas Kongo DR membuat sang kapten kini mengoleksi lima gol di turnamen ini. Jumlah tersebut menyamai torehan Haaland, hanya terpaut satu gol dari Messi dan Mbappe yang masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara.

Messi sendiri kini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 19 gol, unggul satu gol atas Mbappe. Sementara itu, Kane juga menorehkan catatan istimewa setelah melewati torehan legenda Brasil, Pelé, dengan total 13 gol di ajang Piala Dunia.

Melansir ESPN, saat ditanya apakah keempat striker itu memiliki kesamaan, Tuchel memberikan jawaban yang menarik.

"Mereka semua seperti hiu. Jika mereka mencium bau darah, mereka akan datang dan mencetak gol."

Ia juga menggambarkan bagaimana para penyerang elite tersebut saling memacu untuk terus menambah koleksi gol.

"Para pemain besar di Piala Dunia ini, apakah mereka saling mengamati, lalu mereka berkata 'tidak, bukan aku' lalu aku mencetak gol, lalu aku melakukan hat-trick, dan kemudian kalian bertanya 'apa yang terjadi?' Maksudku, gila."