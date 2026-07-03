Anthony Gordon Samakan Harry Kane dengan Lionel Messi: Levelnya Sudah Sangat Elite

JawaPos.com - Harry Kane kembali menjadi penyelamat Inggris di Piala Dunia 2026. Dua gol yang dicetaknya pada menit-menit akhir memastikan The Three Lions bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Kongo DR dengan skor 2-1.

Penampilan gemilang sang kapten tak hanya menuai pujian dari pelatih Thomas Tuchel, tetapi juga dari rekan setimnya, Anthony Gordon. Winger Inggris itu bahkan menilai Kane kini bermain di level yang setara dengan Lionel Messi.

Inggris sempat berada di ambang kejutan besar setelah Brian Cipenga membawa Kongo DR unggul hanya tujuh menit sejak laga dimulai. Meski terus menggempur pertahanan lawan, Inggris baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-75 lewat sundulan Kane.

Lima menit jelang waktu normal berakhir, striker Bayern Munich itu kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol kemenangan yang memastikan langkah Inggris ke babak 16 besar.

Kane Berada di Level Messi Kane sebelumnya sudah mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris di ajang Piala Dunia saat mencetak gol ke gawang Panama.

Ditambah dua gol melawan Kroasia dan dua gol ke gawang Kongo DR, koleksi golnya di turnamen ini kini menjadi lima, hanya terpaut satu gol dari Lionel Messi dan Kylian Mbappe yang memimpin daftar top skor sementara.

Melansir ESPN, bagi Gordon, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Kane berada di level tertinggi dalam dunia sepak bola.

"Sungguh luar biasa bisa berada di dekatnya setiap hari karena ketika Anda berada di dekat seseorang di level elit, dia berada di puncak sepak bola."