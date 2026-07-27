Era Xabi Alonso Bersama Chelsea Dimulai, Hadapi Laga Pertama Lawan Western Sydney Wanderers di Tur Pramusim Australia

JawaPos.com - Pelatih anyar Chelsea Xabi Alonso meminta suporter untuk bersabar dalam menyambut era kepemimpinannya yang resmi dimulai lewat tur pramusim di Sydney, Australia, pekan ini. Alonso menegaskan bahwa proses membangun tim membutuhkan waktu, terutama dengan banyaknya wajah baru dalam skuad.

Alonso menghadapi tantangan baru dalam dunia sepak bola yang menurutnya telah banyak berubah sejak ia meninggalkan Liga Inggris pada 2009.“Banyak hal telah berubah. Sudah lama sejak saya pergi. Kita bisa melihat perkembangan liga, klub, pelatih, dan juga pemain. Dulu itu masa yang bagus dan sekarang saya berharap bisa menikmatinya juga sebagai pelatih,” ujar Alonso dikutip dari ESPN.

Chelsea memulai tur pramusim mereka di Sydney dengan membawa kombinasi pemain muda, pemain pelapis, serta beberapa bintang utama. Alonso menyebut kondisi tim saat ini belum lengkap, tetapi dirinya mengaku puas dengan para pemain.

“Sejauh ini, menurut saya kita memiliki kualitas yang sangat baik untuk dikembangkan. Memang, skuad kita belum lengkap, tetapi mereka yang sedang berlatih menunjukkan performa yang bagus. Mereka memiliki energi yang positif”

Pelatih berusia 44 tahun itu juga memberikan perhatian khusus kepada para pemain akademi yang ikut dalam tur. “Kami menghabiskan waktu bersama para pemain dari akademi yang sejujurnya, sebelumnya tidak terlalu saya kenal dan mereka benar-benar membuat saya terkesan. Mereka memiliki kualitas tinggi, meski usia mereka masih sangat muda dan merupakan talenta yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan,” katanya.

Penyerang Inggris yang baru saja didatangkan dengan nilai transfer fantastis sebesar GBP 117 juta (Rp 2,8 triliun), Morgan Rogers pun menjadi perhatian tersendiri. Namun, Rogers belum bergabung dalam tur ke Australia dan Alonso mengaku belum sempat bertemu langsung dengannya.

Alonso menegaskan bahwa fokus utamanya ialah membangun tim dengan proses bertahap. “Kami tidak ingin terlalu cepat memikirkan apa yang akan terjadi di bulan Mei. Kami harus melangkah satu per satu. Kami ingin awal yang baik dan untuk itu kami harus menciptakan energi positif, kecocokan tim, serta ide permainan yang jelas,” ujarnya.

Alonso juga yakin bahwa timnya akan berkembang seiring waktu. “Saya yakin tim yang memulai pada bulan Agustus tidak akan sama dengan tim yang menyelesaikan musim pada bulan Mei dan saya yakin tim pada bulan Mei itu akan lebih baik dibandingkan saat hari pertama. Saya tidak ingin bicara terlalu dini mengenai apa tujuan kami. Kami ingin menjalani musim yang bagus,” tambahnya.

Tur pramusim ini akan dimanfaatkan Alonso untuk memahami komposisi tim dan membangun fondasi permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.