Nestory Irankunda Selangkah Lagi Gabung Sporting CP, Berpeluang Pecahkan Rekor Transfer Termahal Pemain Australia

Wonderkid timnas Australia, Nestory Irankunda. (Richard Wainwright/EPA)
JawaPos.com – Wonderkid timnas Australia, Nestory Irankunda, dikabarkan sedang masuk daftar incaran klub raksasa Portugal, Sporting CP, dengan berpotensi menjadikan penyerang 20 tahun itu sebagai pemain termahal dalam sejarah pasukan Socceroos.
Setelah baru saja melakoni debut di Piala Dunia 2026 dan mencetak gol dalam satu-satunya kemenangan Australia di fase grup melawan Turki dengan skor 2–0, mantan bintang Adelaide United ini semakin dekat dengan kepindahan permanen ke Sporting dari Watford.
Klub asal Lisbon tersebut finis sebagai runner-up Primeira Liga musim lalu dan merupakan klub tempat Cristiano Ronaldo mengawali kariernya sebelum menjadi bintang besar di sepak bola Eropa.
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Musim depan, Sporting untungnya memastikan tempat di Liga Champions berkat keberhasilan finis di posisi kedua, ini berarti jika Irankunda berhasil menembus tim utama, ia memiliki kesempatan untuk menguji kemampuannya melawan tim-tim terbaik Eropa.
“Laporan dari Portugal menyebutkan bahwa melalui kesepakatan yang mencakup klausul bonus tambahan, Watford bisa saja mengantongi total EUR 22 juta untuk melepas pemain berusia 20 tahun tersebut ke Portugal,” tulis ESPN.
Angka tersebut akan menjadikan Irankunda melampaui rekor rekan setimnya di timnas Australia, Harry Souttar yang pindah dari Stoke City ke Leicester City pada tahun 2023 dengan nilai EUR 17 juta sebagai pemain Socceroos termahal sepanjang masa.
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Nama Irankunda sebenarnya sudah tercium klub-klub besar setelah tampil dalam 40 pertandingan di Championship bersama Watford musim lalu, termasuk 22 kali sebagai starter, dengan catatan empat gol dan lima assist.
Bergabung dengan Verde-e-Brancos akan menjadi kepindahan permanen ketiga Irankunda dalam kurun waktu tiga tahun, setelah sebelumnya pindah dari Adelaide United ke Bayern Munchen dua tahun lalu.
Setelah sempat menjalani masa peminjaman di Grasshoppers, pemain sayap kelahiran Tanzania ini pindah dari Bayern ke Watford sebelum dimulainya musim lalu. Dan kini petualangannya akan dimulai ke Liga Portugal.
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