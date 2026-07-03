Manuel Neuer Akhirnya Buka Suara! Tak Menyesal Comeback Meski Jerman Tersingkir di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Manuel Neuer menegaskan tidak menyesali keputusannya kembali membela Timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 meski Die Mannschaft tersingkir di babak 32 besar.

Kiper berusia 40 tahun itu menutup karier internasionalnya dengan rasa bangga setelah mencatatkan 128 penampilan bersama Jerman dan meninggalkan warisan besar bagi generasi penerus.

Mengapa Manuel Neuer Memutuskan Kembali ke Timnas Jerman? Keputusan Manuel Neuer kembali memperkuat Jerman di Piala Dunia 2026 lahir dari situasi darurat yang dihadapi tim.

Kiper Bayern Munchen itu memilih membatalkan pensiun internasional setelah kiper utama Marc-Andre ter Stegen harus menepi akibat cedera.

Sebelumnya, Neuer telah mengakhiri karier bersama tim nasional usai Euro 2024. Namun, kesempatan membela negaranya sekali lagi dianggap sebagai sebuah kehormatan yang tidak ingin dilewatkan.

Sayangnya, perjalanan comeback tersebut tidak berakhir sesuai harapan. Jerman harus angkat koper lebih cepat setelah kalah 3-4 melalui adu penalti dari Paraguay pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Meski hasil itu mengecewakan, Neuer menegaskan tidak pernah menyesali keputusannya kembali mengenakan seragam Der Panzer. Baginya, kesempatan membela negaranya tetap menjadi kebanggaan terbesar dalam kariernya.

"Selalu menjadi sebuah kehormatan!" tulis Neuer.