Zlatan Ibrahimovic Pilih 5 Pemain Terbaik di Piala Dunia 2026, Messi dan Ronaldo Tak Masuk Hitungan

JawaPos.com - Zlatan Ibrahimovic kembali mencuri perhatian lewat komentarnya di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola Swedia itu menyebut lima pemain yang menurutnya merupakan yang terbaik di dunia saat ini, dan daftar tersebut memunculkan kejutan besar.

Meski Lionel Messi masih tampil luar biasa bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo tetap menjadi sorotan, Zlatan justru memilih generasi yang lebih muda sebagai pemain terbaik saat ini.

Zlatan Pilih Lima Pemain Terbaik Dunia Melansir Give Me Sport, komentator FOX Sports itu mengungkapkan pandangannya usai menyaksikan kemenangan telak Prancis 3-0 atas Swedia di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Dalam laga tersebut, Kylian Mbappe kembali tampil gemilang dengan mencetak dua gol sehingga kini mengoleksi enam gol di turnamen, menyamai Lionel Messi dalam perburuan Sepatu Emas.

Bradley Barcola turut menyumbang satu gol, sementara Michael Olise mencatat dua assist dan Ousmane Dembele menyumbang satu assist.

Penampilan impresif Les Bleus membuat Zlatan semakin yakin bahwa lini serang Prancis saat ini merupakan yang paling menakutkan di dunia.

"Ambil lima pemain terbaik di dunia, tiga di antaranya berada di lini serang Prancis: Dembele, Olise, dan Mbappe."

Selain tiga pemain Prancis tersebut, Zlatan melengkapi daftarnya dengan Lamine Yamal dan Erling Haaland.

"(Lamine) Yamal dan (Erling) Haaland, menurut saya, karena Messi berada di kelasnya sendiri… tetapi tiga dari lima pemain top ada di lini serang Prancis."

Messi Dianggap Berada di Level yang Berbeda Meski tidak memasukkan Lionel Messi ke dalam daftar lima pemain terbaik versinya, Zlatan menegaskan hal itu bukan karena kualitas sang megabintang menurun.