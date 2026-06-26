Desak FIFA Tambah Kuota Piala Dunia untuk Negara Afrika, Zlatan Ibrahimovic: Sepak Bola Eropa Membosankan

Zlatan Ibrahimovic (Instagram @iamzlatanibrahimovic)
JawaPos.com - Mantan penyerang legendaris dunia Zlatan Ibrahimovic kembali menjadi sorotan setelah melontarkan pandangannya mengenai perkembangan sepak bola internasional. Komentarnya muncul setelah kemenangan Afrika Selatan atas Korea Selatan yang mengantarkan wakil Afrika tersebut melaju ke babak berikutnya dalam turnamen piala dunia.
Dalam pernyataannya, Zlatan Ibrahimovic secara terbuka meminta FIFA untuk memberikan lebih banyak tempat bagi negara-negara Afrika di ajang Piala Dunia. Perkembangan sepak bola Afrika dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa benua tersebut layak mendapatkan representasi yang lebih besar di kompetisi tertinggi dunia.
"Saya pikir ini pesan untuk FIFA. Mereka harus membawa lebih banyak negara Afrika ke Piala Dunia," ujar Zlatan Ibrahimovic.
Pria asal Swedia itu menilai banyak tim Afrika memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan negara-negara besar dari Eropa maupun Amerika Selatan. Dia bahkan menyinggung Nigeria sebagai salah satu negara yang menurutnya pantas tampil di panggung besar sepak bola dunia.
Zlatan menjelaskan bahwa daya tarik utama sepak bola Afrika terletak pada gaya bermain yang langsung dan agresif. Dia menganggap pendekatan tersebut jauh lebih menarik untuk disaksikan dibandingkan permainan yang terlalu berhati-hati dan penuh perhitungan.
"Ketika mereka mendapatkan bola, mereka langsung menyerang. Inilah jenis sepak bola yang kita inginkan," kata Zlatan.
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Tak hanya memuji tim-tim Afrika, Zlatan juga memberikan kritik terhadap sebagian besar sepak bola Eropa saat ini. Menurut dia, banyak tim terlalu fokus pada penguasaan bola dan taktik sehingga pertandingan kehilangan unsur hiburan yang selama ini menjadi daya tarik utama olahraga tersebut.
"Sepak bola Eropa membosankan. Terlalu banyak umpan ke belakang dan terlalu banyak taktik," lanjut mantan striker AC Milan, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Manchester United tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Zlatan memberikan apresiasi khusus kepada Maroko dan Afrika Selatan yang berhasil menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Dia menilai kedua tim memiliki karakter permainan yang berbeda namun sama-sama efektif.
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