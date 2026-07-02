Usai Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Timnas Ekuador Klaim Dapat Ancaman Kartel Meksiko

JawaPos.com - Media di Ekuador mengklaim bahwa tim nasional mereka diduga menerima ancaman yang disebut berkaitan dengan kartel Meksiko menjelang pertandingan melawan tuan rumah Meksiko di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Kabar tersebut mulai ramai dibahas setelah beberapa media lokal menyebut adanya tekanan nonteknis yang diyakini memengaruhi kondisi mental para pemain sebelum pertandingan berlangsung.

Hingga kini, informasi tersebut masih sebatas klaim yang beredar di media dan belum mendapat konfirmasi resmi dari Federasi Sepak Bola Ekuador maupun penyelenggara turnamen.

Dalam laporan yang beredar, dugaan ancaman itu disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi moral skuad Ekuador.

Situasi tersebut bahkan dikaitkan dengan penampilan tim yang dinilai berada di bawah performa terbaik saat menghadapi Meksiko.

Pada pertandingan yang berlangsung Rabu (1/7/2026), Ekuador harus mengakui keunggulan Meksiko dengan skor 0-2. Hasil tersebut membuat langkah mereka di Piala Dunia 2026 terhenti pada babak 32 besar, sementara Meksiko melaju ke fase berikutnya.

Meski begitu, belum ada bukti yang dapat memastikan hubungan antara dugaan ancaman tersebut dengan hasil pertandingan. Sejauh ini, pihak tim juga belum memberikan penjelasan apakah para pemain memang menerima intimidasi sebelum laga berlangsung.

Apabila informasi tersebut nantinya terbukti benar, maka kasus ini akan menjadi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil pertandingan sepak bola.