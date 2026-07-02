Prediksi Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Austria di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marcos Llorente Andalkan Lamine Yamal

JawaPos.com - Marcos Llorente menyebut Lamine Yamal sebagai andalan tim nasional Spanyol saat menghadapi Austria di 32 besar Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan dimainkan di SoFi Stadium, Jumat (3/7) pukul 02.00 WIB.

Di timnas Spanyol, Marcos Llorente menjalin kerja sama dengan Lamine Yamal yang membuatnya harus mempelajari gaya permainan rekannya tersebut. Menurutnya, permainan Yamal sangat berbeda dengan Giuliano Simeone di Atletico Madrid.

"Atlético de Madrid benar-benar berbeda; mereka memiliki dua gaya bermain yang berbeda. Di Atlético, saya tidak memiliki Lamine, dan di tim nasional, saya tidak memiliki Guiliano. Kami saling mengenal sedikit demi sedikit," kata Marcos Llorente yang dikutip dari laman Mundo Deportivo, Kamis (2/7).

Menurut Llorente, bek lawan selalu kesulitan menjaga pergerakan pemain Barcelona tersebut. Dalam pertandingan, Yamal selalu menjadi pemain yang membawa perbedaan.

"Dia tidak membutuhkan bantuan, dan terkadang malah lebih buruk karena Anda memasukkan bek lain untuk menjaganya. Dialah pemain yang membuat perbedaan," imbuh Llorente.

Bek 31 tahun tersebut sudah menjalani piala dunia keduanya dan merasa emosional bisa bermain untuk timnas Spanyol. Selain itu, Llorente menegaskan bahwa keinginannya adalah menang melawan Austria.

"Saya merasakan hal yang sama. Ini Piala Dunia, kompetisi yang sangat penting. Sangat emosional bisa mewakili negara sendiri. Saya memiliki keinginan yang sama untuk menang dan melaju melawan Austria," ujar Llorente.

Di sisi lain, Llorente tidak terlalu memikirkan status timnas Spanyol sebagai tim favorit juara Piala Dunia 2026. Pemain nomor punggung 5 tersebut hanya ingin timnya terus meraih kemenangan.