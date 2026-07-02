Kecewa Berat Kemenangan di Depan Mata Sirna Seketika, Habib Diarra: Babak Pertama Bagus, Tapi Itu Tidak Cukup!

JawaPos.com - Gelandang tim nasional Senegal Habib Diarra mengutarakan kekecewaan setelah timnya tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai kalah 2-3 melawan Belgia, dikutip dari ANTARA.

Di Stadion Lumen Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis WIB, Senegal sempat unggul 2-0 lebih dulu atas Belgia, salah satunya lewat gol Diarra di babak pertama.

"Kami kecewa. Kami memiliki babak pertama yang bagus, tapi itu tidak cukup. Sebuah pertandingan berlangsung 90 menit, dan (hasil ini membuat) kami hancur," kata Diarra selepas pertandingan dikutip dari laman resmi FIFA.

Diarra membuka keunggulan Senegal pada menit ke-25 dengan menyambar bola muntah hasil sundulan Ismaila Sarr atas umpan silang Sadio Mane, yang membentur tiang gawang tetapi sudah meninggalkan kiper Thiabur Courtois terkapar bereaksi di atas rumput.

Skor 1-0 bagi Senegal bertahan hingga kedua tim memasuki ruang ganti dan enam menit babak kedua berjalan Kawanan Singa Teranga mampu menambah keunggulan mereka melalui tendangan voli dua sentuhan Sarr.

Senegal mampu menjaga keunggulan 2-0 cukup lama sebelum dimulai pada menit ke-86 kala Romelu Lukaku memperdaya kiper Mory Diaw dengan sontekan sederhana menyambut umpan tarik Thomas Meunier.

Tiga menit berselang Diaw melakukan kesalahan saat mengantisipasi umpan silang melambung yang dilepaskan Leandro Trossard, memberikan kesempatan Youri Tielemans menyundul bola ke gawang yang tak bertuan dan menyamakan kedudukan 2-2 hingga laga terpaksa dilanjutkan ke babak tambahan waktu.

Gol larut Belgia di waktu normal seolah memukul jatuh mentalitas para pemain Senegal memasuki babak tambahan waktu. Belgia justru berbalik mengambil kendali permainan dan nyaris memenangkan pertandingan jika bola tembakan Dodi Lukebakio tak dimentahkan mistar gawang pada menit ke-118.