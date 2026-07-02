Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 3 Juli 2026 | 00.52 WIB

Nasib Tragis Senegal: Gelar Juara AFCON Dicabut, Kini Tersingkir di Piala Dunia 2026

Sadio Mane menjadi andalan Senegal saat menghadapi Irak pada laga penentuan Grup I Piala Dunia 2026. (Instagram/@sadiomaneofficiel) - Image

Sadio Mane menjadi andalan Senegal saat menghadapi Irak pada laga penentuan Grup I Piala Dunia 2026. (Instagram/@sadiomaneofficiel)

JawaPos.com - Senegal kembali harus menerima kenyataan pahit di Piala Dunia 2026. Sempat berada di ambang kelolosan ke babak perempat final, wakil Afrika itu justru tersingkir secara dramatis setelah Belgia membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan.

Laga babak 16 besar tersebut awalnya berjalan sesuai harapan Senegal. Mereka tampil disiplin sejak awal pertandingan dan mampu memanfaatkan peluang yang didapat untuk unggul dua gol. Keunggulan 2-0 bahkan masih bertahan hingga pertandingan memasuki menit ke-85.

Dengan waktu normal yang tinggal menyisakan beberapa menit, Senegal terlihat sudah menguasai situasi.

Para pemain mulai percaya diri bahwa tiket menuju delapan besar tinggal menunggu peluit panjang dibunyikan.

Namun, sepak bola kembali menunjukkan sisi yang sulit diprediksi. Belgia berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit-menit akhir sebelum kemudian mencetak gol penyama kedudukan tak lama berselang.

Dalam waktu yang sangat singkat, keunggulan yang dibangun Senegal sepanjang pertandingan sirna begitu saja. Skor 2-2 membuat pertandingan harus berlanjut ke babak tambahan waktu.

Memasuki extra time, kedua tim sama-sama berusaha mencari gol kemenangan. Senegal sempat mampu meredam tekanan Belgia dan pertandingan terlihat akan berakhir dengan adu penalti.

Akan tetapi, petaka datang tepat di penghujung laga. Pada menit 120+5, wasit menunjuk titik putih setelah Belgia mendapatkan hadiah penalti.

Kesempatan itu dimanfaatkan dengan sempurna sehingga Belgia berbalik unggul 3-2 sekaligus memastikan langkah ke babak berikutnya.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Alasan Romelu Lukaku Tidak Tendang Penalti Saat Timnas Belgia Menang Dramatis Lawan Senegal - Image
Piala Dunia 2026

Alasan Romelu Lukaku Tidak Tendang Penalti Saat Timnas Belgia Menang Dramatis Lawan Senegal

Kamis, 2 Juli 2026 | 22.04 WIB

Cetak Gol Kebangkitan Belgia Kontra Senegal di Piala Dunia 2026 Lukaku: Karakter Kami jadi Pembeda! - Image
Piala Dunia 2026

Cetak Gol Kebangkitan Belgia Kontra Senegal di Piala Dunia 2026 Lukaku: Karakter Kami jadi Pembeda!

Kamis, 2 Juli 2026 | 17.28 WIB

Belgia Jago Comeback! Dulu Bangkit Hajar Jepang di Piala Dunia 2018, Kini Kirim Senegal Pulang dari Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Belgia Jago Comeback! Dulu Bangkit Hajar Jepang di Piala Dunia 2018, Kini Kirim Senegal Pulang dari Piala Dunia 2026

Kamis, 2 Juli 2026 | 15.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

3

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

4

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot

8

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!

9

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore