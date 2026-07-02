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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 2 Juli 2026 | 14.02 WIB

Hasil Belgia vs Senegal 3-2 di Piala Dunia 2026: Setan Merah Lolos ke 16 Besar Usai Comeback Lewat Penalti

Youri Tielemans menjadi pahlawan Belgia setelah mencetak dua gol, termasuk penalti hasil tinjauan VAR yang memastikan kemenangan 3-2 atas Senegal di Piala Dunia 2026. (Instagram @belgianreddevils) - Image

Youri Tielemans menjadi pahlawan Belgia setelah mencetak dua gol, termasuk penalti hasil tinjauan VAR yang memastikan kemenangan 3-2 atas Senegal di Piala Dunia 2026. (Instagram @belgianreddevils)

JawaPos.com — Belgia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Senegal 3-2 lewat babak extra time di Stadion Seattle, Kamis (2/7/2026) WIB.

Sempat tertinggal dua gol hingga menit ke-85, The Red Devils bangkit melalui dua gol dalam tiga menit sebelum memastikan kemenangan lewat penalti hasil tinjauan VAR.

Drama langsung tersaji sejak peluit awal dibunyikan.

Senegal tampil lebih efektif memanfaatkan peluang, sedangkan Belgia harus bekerja keras mengejar ketertinggalan hingga akhirnya membalikkan keadaan pada babak tambahan waktu.

Senegal Tampil Dominan, Belgia Tertinggal Dua Gol

Senegal membuka keunggulan pada menit ke-25 melalui Habib Diarra. Gol bermula dari umpan silang yang disundul Ismaila Sarr hingga membentur tiang gawang, sebelum bola liar disambar Diarra menjadi gol pembuka.

Gol tersebut membuat Senegal semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan. Belgia yang mengandalkan kreativitas Kevin De Bruyne dan kecepatan Jeremy Doku kesulitan menembus rapatnya pertahanan lawan.

Memasuki babak kedua, Senegal kembali menghukum kelengahan Belgia.

Pada menit ke-51, serangan balik cepat yang dibangun Moussa Niakhate berhasil diselesaikan Ismaila Sarr dengan penyelesaian tenang yang mengecoh Thibaut Courtois.

Keunggulan 2-0 membuat Senegal berada di atas angin. Belgia bahkan beberapa kali kehilangan bola di area tengah sehingga kesulitan membangun serangan yang benar-benar mengancam gawang Mory Diaw.

Editor: Banu Adikara
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