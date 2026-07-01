Inggris vs RD Kongo: Jordan Pickford Tak Ingin Adu Penalti di 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Menang dalam waktu normal. Itulah yang diinginkan oleh timnas Inggris saat melawan RD Kongo, (1/7) dalam pertandingan babak 32 Besar. Keinginan yang juga sangat diharapkan oleh sang kiper, Jordan Pickford.

Dia ingin caps nya ke-30 bersama timnas Inggris di turnamen besar berjalan mulus. Tanpa ada drama adu penalti. ''Kami ingin memenangkan pertandingan. Kami tidak ingin sampai adu penalti,'' harapnya seperti dikutip The Guardian.

Padahal, kiper berusia 32 tahun itu sering jadi pahlawan Inggris saat drama adu penalti. Seperti saat melawan Kolombia di Babak 16 Besar Piala Dunia 2018. Kiper Everton ini juga berhasil menepis tendangan penalti dari Manuel Akanji saat Inggris menang adu penalti melawan Swiss di EURO 2024.

''Saya sudah beberapa kali melakukan penalti,'' ujarnya. Namun, jika memang terpaksa laga harus diselesaikan lewat adu penalti, Pickford sangat siap untuk itu.

''Tugas saya adalah melakukan penyelamatan. Dan di turnamen sebelumnya, saya selalu berhasil melakukan penyelamatan dalam adu penalti untuk Inggris. Saya harap bisa terus melakukannya,'' tambahnya.

Di luar itu, Pickford menjelaskan perannya tak terlalu penting jika memang ada adu penalti saat melawan RD Kongo. Sebab, Inggris punya eksekutor handal di bola mati yang membuat Inggris menang tanpa dirinya jadi pahlawan.