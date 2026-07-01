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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 1 Juli 2026 | 18.46 WIB

Hasil Meksiko vs Ekuador 2-0 di Piala Dunia 2026: El Tri Lolos 16 Besar Tanpa Kebobolan Sebiji Gol Pun!

Raul Jimenez membawa Meksiko menang 2-0 atas Ekuador sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @miseleccionmx) - Image

Raul Jimenez membawa Meksiko menang 2-0 atas Ekuador sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @miseleccionmx)

JawaPos.com — Meksiko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ekuador 2-0 di Mexico City Stadium, Rabu (1/7/2026).

Kemenangan lewat gol Julian Quinones dan Raul Jimenez membuat El Tri melanjutkan perjalanan dengan catatan impresif tanpa kebobolan satu gol pun sejak turnamen dimulai.

Bagaimana Meksiko Menguasai Babak Pertama?

Meksiko langsung tampil menekan sejak peluit awal dibunyikan dan memaksa lini belakang Ekuador bekerja keras. Permainan agresif tuan rumah membuat Ekuador kesulitan mengembangkan serangan sepanjang awal pertandingan.

Peluang pertama hadir pada menit keempat ketika Roberto Alvarado melepaskan tembakan ke arah gawang. Namun, upaya tersebut berhasil diblok pemain Ekuador sehingga hanya menghasilkan peluang sepak pojok.

Meksiko kembali memperoleh kesempatan pada menit ke-14 setelah Alvarado menerima bola di tepi kotak penalti. Tembakannya lagi-lagi mampu dibendung pertahanan Ekuador sehingga skor tetap belum berubah.

Tekanan berlanjut pada menit ke-16 saat Gilberto Mora menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. Sepakannya meluncur tipis di sisi kanan gawang sehingga belum mampu membawa Meksiko unggul.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-21 melalui aksi Julian Quinones.

Penyerang Meksiko itu menerima umpan terobosan akurat dari Roberto Alvarado sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut kiri atas gawang untuk membawa El Tri unggul 1-0.

Raul Jimenez Gandakan Keunggulan Sebelum Turun Minum

Meksiko semakin percaya diri setelah unggul lebih dulu dan terus menguasai jalannya pertandingan. Serangan demi serangan membuat lini pertahanan Ekuador semakin tertekan.

Editor: Banu Adikara
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