Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: The Three Lions Jaga Asa 'Football Is Coming Home!'

JawaPos.com — Timnas Inggris akan menghadapi Timnas RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Rabu (1/7/2026) pukul 23.00 WIB.

The Three Lions datang sebagai juara Grup L dan lebih diunggulkan, tetapi wakil Afrika siap memberikan perlawanan sengit dengan pertahanan solid yang mereka tunjukkan sepanjang fase grup.

Mengapa Inggris Lebih Diunggulkan? Timnas Inggris melangkah ke fase gugur dengan performa yang cukup meyakinkan setelah mengoleksi dua kemenangan dan satu hasil imbang di Grup L.

Catatan tersebut mengantarkan skuad asuhan Thomas Tuchel keluar sebagai juara grup sekaligus menjaga status mereka sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026.

Meski begitu, perjalanan Inggris tidak sepenuhnya mulus.

Hasil imbang tanpa gol melawan Ghana memperlihatkan masih adanya kelemahan ketika menghadapi lawan yang menerapkan pertahanan rapat dan mengandalkan kekuatan fisik, sesuatu yang diperkirakan kembali mereka temui saat berjumpa RD Kongo.

Keberadaan pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, hingga Harry Kane tetap menjadi modal utama Inggris.

Kombinasi kreativitas lini tengah dan ketajaman Kane di lini depan diharapkan mampu menjadi pembeda dalam pertandingan ini.