Veda Ega Akui Lakukan Kesalahan Usai Finis Kesembilan di Moto3 Inggris 2026

Aksi Veda Ega Pratama di Moto3 Inggris 2026. (Honda Team Asia)
JawaPos.com – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mengamankan posisi kesembilan dalam balapan Moto3 Inggris 2026. Namun, ia mengakui melakukan kesalahan dalam balapan tersebut.
Veda mengungkapkan bahwa dirinya diselimuti kepercayaan diri yang tinggal dalam memulai balapan di Sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu (9/8). Rider muda asal Indonesia itu bahkan sempat bersaing di barisan depan.
“Balapan berjalan bagus. Sejujurnya, saya memiliki kepercayaan diri yang sangat baik, terutama dengan bagian depan motor dan penggunaan ban kompon medium selama balapan,” kata Veda dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (10/8/2026).
"Saya mencoba fokus pada diri sendiri dan tetap berada bersama grup karena rencananya adalah bertahan di grup terdepan,” sambungnya.
Namun sayangnya, kata Veda, terdapat beberapa insiden dalam balapan yang membuatnya kehilangan momentum di barisan terdepan. Pembalap berusia 17 tahun itu mengaku melakukan kesalahan hingga membuatnya merosot, sebelum mengunci posisi kesembilan.
“Sayangnya, seperti yang biasa terjadi di Moto3, ada beberapa insiden selama balapan dan itu membuat saya kehilangan kontak dengan grup terdepan,” ujarnya.
“Saya mencoba mengatur balapan pada lap terakhir, tetapi kembali melakukan kesalahan dan kehilangan sedikit posisi. Saya senang karena poin ini penting, tetapi yang lebih penting, saya mendapatkan banyak pelajaran dari balapan ini,” tambah pembalap berusia 17 tahun itu.
Meski demikian, Veda mengaku memetik pelajaran penting dari balapan tersebut. Menurutnya, ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan untuk balapan berikutnya.
“Saya tahu masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan dalam cara saya membalap. Namun, saya belajar dari kesalahan tersebut dan terus berjuang di grup kedua,” papar Veda.
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