Netanyahu Sebut Inggris ‘Republik Islam’, Hubungan Dua Negara Makin Retak

JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Inggris sebagai 'Republik Islam Inggris'. Sindiran keras ini menandai semakin memburuknya hubungan antara dua negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai sekutu dekat.

Pernyataan itu juga memicu kecaman dari kelompok Yahudi Inggris yang menilai ucapan Netanyahu berbahaya dan memecah belah.

Netanyahu melontarkan pernyataan tersebut dalam podcast Israel Melech Blitzer Haim yang tayang Kamis. Ia menyampaikan sindiran itu ketika mengkritik pemberitaan media Inggris mengenai Israel yang dinilainya jauh berbeda dibandingkan masa lalu.

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Sebagai pembanding, Netanyahu menyebut penulis Inggris Randolph Churchill yang menurutnya pernah memberikan pemberitaan 'positif' mengenai Israel selama Perang Enam Hari pada 1967.

"Pergi temukan itu di Inggris hari ini, yang bisa kamu sebut sebagai Republik Islam Inggris," kata Netanyahu, menurut terjemahan pernyataannya yang dikutip media Israel.

Netanyahu kemudian kembali menggunakan istilah serupa dengan merujuk pada pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance pada 2022.

Saat itu, Vance pernah mengatakan Inggris berpotensi menjadi negara 'Islamis' pertama yang memiliki senjata nuklir.

"Seseorang mengatakan bahwa republik Islam pertama dengan senjata nuklir adalah Republik Islam Inggris," ucap Netanyahu.

Ia kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan Iran, yang selama ini menjadi salah satu musuh utama Israel.