Casemiro Tegaskan Mental Jadi Penentu Kemenangan Timnas Brasil Atas Jepang

Casemiro saat laga timnas Brasil lawan Jepang. (Dok. Casemiro)
JawaPos.com - Casemiro menegaskan bahwa mental timnas Brasil membuat mereka mengalahkan Jepang di 32 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di NRG Stadium, Selasa (30/6).
Gol penyama kedudukan yang dicetak gelandang timnas Brasil Casemiro pada menit ke-56 juga ditujukan kepada para pengkritiknya. Pemain yang dipastikan hengkang dari Manchester United tersebut mulai mendapatkan kritik saat laga imbang melawan Maroko.
"Kartu kuning atau tekel tidak mendefinisikan siapa saya. Yang mendefinisikan saya adalah karier saya, sepak bola saya. Itulah siapa saya, itu adalah menjaga fokus saya, kisah hidup saya. Itu adalah berjuang, memberikan yang terbaik, gigih, dan itulah motto yang diajarkan ibu saya kepada saya," kata Casemiro kepada Caze TV yang dikutip ESPN, Selasa (30/6).
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Menurut gelandang 34 tahun tersebut, aspek mental menjadi penentu kemenangan timnas Brasil yang sempat tertinggal dari Jepang. Selain itu, Casemiro memuji rekan setimnya yang membantunya dalam bertahan karena dirinya sudah mendapatkan satu kartu kuning.
"Ini adalah aspek mental. Tentu saja, ini membutuhkan perhatian khusus. Kami bermain di bawah tekanan yang sangat tinggi, mereka semua menutup ruang gerak di area mereka sendiri. Saya juga mendapat bantuan dari rekan-rekan setim saya, jadi saya pikir tim pantas mendapat pujian," jelas Casemiro.
Meski sempat ditahan imbang Maroko, Casemiro mengaku timnas Brasil terus berkembang dengan melakukan perubahan formasi. Dia menekankan bahwa timnya selalu rendah hati dan terus bertekad untuk menang.
"Kami berkembang selama kompetisi, kami telah menyesuaikan formasi dengan Paquetá bermain sedikit lebih ke belakang. Kami tahu bahwa ketika berbicara tentang Brasil, kami selalu berpikir untuk menjadi juara, tetapi kerendahan hati selalu penting. Kami berkomitmen, bertekad, kami ingin menang. Ini adalah mimpi masa kecil," ucap Casemiro.
Di babak 16 besar, timnas Brasil sudah ditunggu pemenang antara Pantai Gading melawan Norwegia. Laga 16 besar akan dimainkan pada 6 Juli di MetLife Stadium.
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