Momen Mengharukan Suporter Jepang Menangis usai Disingkirkan Timnas Brasil pada Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tangisan seorang suporter Jepang menjadi salah satu momen paling emosional di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Rekaman yang memperlihatkan pendukung Samurai Biru menangis histeris setelah tim kesayangannya kalah dramatis dari timnas Brasil langsung menyebar luas di media sosial dan menarik perhatian pencinta sepak bola dari berbagai negara.

Laga antara Jepang dan timnas Brasil yang berlangsung di Houston, Texas, memang menyajikan cerita yang sulit dilupakan. Jepang tampil disiplin sejak menit awal dan mampu mengejutkan salah satu favorit juara piala dunia tersebut dengan gol pembuka dari Kaishu Sano sebelum babak pertama usai.

Keunggulan itu membuat harapan para pendukung Jepang semakin besar. Mereka mulai membayangkan tim kesayangannya mampu mencetak sejarah dengan melangkah ke babak berikutnya.

Sepanjang pertandingan, Jepang juga mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat lini serang Brasil beberapa kali kesulitan menciptakan peluang bersih. Namun, sepak bola sering menghadirkan akhir cerita yang tidak terduga. Brasil meningkatkan intensitas serangan pada babak kedua hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan.

Ketika pertandingan tampak akan memasuki perpanjangan waktu, Brasil justru mencetak gol kemenangan pada masa injury time yang membuyarkan mimpi Jepang. Sesaat setelah peluit panjang berbunyi, kamera televisi menyorot suasana di tribun penonton. Di tengah lautan pendukung Brasil yang larut dalam perayaan kemenangan, seorang suporter Jepang terlihat tidak mampu membendung emosi.

Dia menangis sambil berteriak karena tidak percaya tim yang didukungnya harus tersingkir dengan cara yang begitu menyakitkan. Video tersebut kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial dan menjadi viral dalam waktu singkat.

Yang menarik, beberapa suporter Brasil yang berada di dekatnya justru memberikan pelukan dan mencoba menenangkan sang pendukung Jepang. Momen tersebut menuai banyak pujian dari warganet karena dianggap menunjukkan sisi lain dari sepak bola, yakni sportivitas dan rasa saling menghormati di tengah persaingan sengit.

Kekalahan dari Brasil juga memperpanjang catatan yang belum berhasil dipatahkan Jepang di ajang Piala Dunia. Hingga kini, Samurai Biru masih belum mampu meraih kemenangan pada fase gugur turnamen tersebut.