Jelang Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026, Javier Aguirre Hadapi Dilema Besar di Lini Tengah

JawaPos.com - Timnas Meksiko memasuki babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan modal yang sangat meyakinkan.

El Tri belum sekalipun kebobolan sepanjang fase grup dan sukses menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Kini, tantangan berikutnya datang dari Ekuador dalam laga hidup-mati yang akan menentukan langkah mereka ke babak 16 besar.

Di balik performa impresif tersebut, pelatih Javier Aguirre justru menghadapi persoalan yang tidak mudah. Bukan karena minimnya pilihan pemain, melainkan sebaliknya. Kedalaman skuad membuatnya harus menentukan siapa yang pantas mengisi tiga posisi di lini tengah.

Sejak awal turnamen, Aguirre dikenal cukup berani melakukan rotasi. Dari 26 pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2026, sebanyak 25 di antaranya sudah mendapat kesempatan tampil.

Strategi itu membuat kondisi fisik para pemain tetap terjaga sekaligus menciptakan persaingan sehat di dalam tim.

Namun memasuki fase gugur, ruang untuk bereksperimen semakin kecil. Aguirre harus memilih kombinasi terbaik demi menjaga konsistensi permainan Meksiko.

Salah satu nama yang paling banyak dibicarakan adalah Gilberto Mora. Gelandang muda tersebut tampil memukau ketika Meksiko mengalahkan Republik Ceko dengan skor 3-0 pada laga terakhir fase grup.

Mora memperlihatkan kualitasnya dalam membangun serangan. Umpan-umpan terukurnya serta kemampuannya membaca ruang membuat permainan Meksiko terlihat lebih hidup.