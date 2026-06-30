Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Lolos ke Babak 16 Besar

Timnas Meksiko diunggulkan mengalahkan Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat performa impresif dan keuntungan bermain di kandang. (FIFA)
JawaPos.com - Meksiko akan menghadapi Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Mexico City Stadium, Selasa (1/7/2026) pagi WIB.
Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama datang dengan motivasi besar untuk melangkah ke babak 16 besar.
Sebagai salah satu tuan rumah turnamen, Meksiko tampil sangat meyakinkan sejak fase grup.
Tim asuhan Javier Aguirre berhasil menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan dan mengakhiri fase grup sebagai juara Grup A. Catatan sempurna tersebut menjadi modal berharga bagi El Tri untuk menghadapi fase gugur.
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Kepercayaan diri Meksiko juga semakin meningkat berkat produktivitas lini depan dan solidnya pertahanan.
Dalam tiga pertandingan fase grup, mereka sukses mencetak enam gol tanpa sekalipun kebobolan.
Performa itu menunjukkan keseimbangan permainan yang membuat Meksiko layak disebut sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026.
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Di sisi lain, perjalanan Ekuador menuju babak 32 besar tidak semulus calon lawannya. Wakil Amerika Selatan tersebut harus berjuang hingga pertandingan terakhir fase grup untuk mengamankan tiket lolos.
Kemenangan penting atas Jerman menjadi penentu langkah mereka menuju fase gugur setelah sebelumnya meraih satu hasil imbang dan satu kekalahan.
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