Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!

Timnas Meksiko diunggulkan mengalahkan Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat performa impresif dan keuntungan bermain di kandang. (FIFA)
JawaPos.com — Timnas Meksiko diprediksi mampu mengalahkan Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Mexico City Stadium, Rabu (1/7/2026) pukul 08.00 WIB.
Berstatus sebagai tuan rumah dengan performa sempurna sepanjang fase grup, El Tri memiliki peluang besar melangkah ke babak 16 besar meski harus menghadapi perlawanan sengit dari wakil Amerika Selatan tersebut.
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Timnas Meksiko datang ke fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan fase grup.
Anak asuh Javier Aguirre menjadi juara Grup A berkat catatan sempurna yang menunjukkan konsistensi permainan di lini depan maupun pertahanan.
Keunggulan lain dimiliki Meksiko karena tampil di hadapan pendukung sendiri.
Dukungan puluhan ribu suporter di Mexico City Stadium diperkirakan menjadi suntikan motivasi tambahan bagi El Tri saat menjalani laga hidup-mati menuju babak 16 besar.
Selain itu, Meksiko memiliki waktu pemulihan satu hari lebih lama dibanding Ekuador. Faktor kebugaran berpotensi memberi keuntungan, terutama apabila pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi hingga menit-menit akhir.
Selama fase grup, Meksiko juga tampil produktif. Mereka mengalahkan Afrika Selatan 2-0, Korea Selatan 1-0, dan menutup fase grup dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Ceko.
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Meski berstatus underdog, Ekuador tidak bisa dipandang sebelah mata.
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