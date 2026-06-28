Portugal Tidak Bisa Cetak Gol ke Gawang Kolombia, Martinez Tetap Puas Timnya Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026

Roberto Martinez panggil 27+1 pemain Timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Alasan emosional Diogo Jota jadi kunci skuad final sekaligus kiper cadangan. (Dok. Timnas Portugal)
JawaPos.com - Pelatih timnas sepak bola Portugal Roberto Martinez tetap puas karena timnya lolos ke babak 32 besar, meski bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia pada laga penentu Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Florida, Minggu WIB, dikutip dari ANTARA.
Dia mengatakan sejak awal Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya berfokus meraih hasil terbaik tanpa memikirkan calon lawan pada fase gugur.
"Jika ingin melangkah jauh di turnamen ini, setiap tim harus bisa mengalahkan siapa saja," kata Martinez usai pertandingan dalam laman FIFA.
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Dia menilai hasil tersebut tetap memberikan banyak hal positif bagi Portugal, terutama dari sisi semangat dan komitmen para pemain dalam menjalankan rencana permainan.
"Oleh sebab itu, ke depannya tim harus meningkatkan beberapa aspek permainan," ujar dia.
Pelatih kepala itu juga memuji sikap dan komitmen para pemain yang luar biasa, sehingga bisa membuat tim melangkah lebih jauh di turnamen.
Hasil imbang itu membuat Portugal finis di posisi kedua klasemen akhir Grup K dan berhak melaju ke babak 32 besar.
Sementara Kolombia mengakhiri fase grup yang sama sebagai pemuncak klasemen, sedangkan Republik Demokratik (RD) Kongo meraih peringkat ketiga terbaik setelah menang 3-1 kontra Uzbekistan, sehingga juga berhak melaju ke fase gugur.
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