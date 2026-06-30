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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 30 Juni 2026 | 17.32 WIB

Brasil Singkirkan Jepang 2-1 dan Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026, Keputusan Berani Ancelotti Berbuah Manis

Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti. (ig @mrancelotti)&nbsp; - Image

Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti. (ig @mrancelotti)&nbsp;

JawaPos.com - Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Jepang dengan skor 2-1 pada laga 32 besar yang berlangsung Selasa (30/6/2026).

Tim asuhan Carlo Ancelotti sempat tertinggal lebih dulu sebelum membalikkan keadaan lewat gol Casemiro dan Gabriel Martinelli.

Jepang membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui Koki Sano. Gelandang Samurai Biru itu sukses memanfaatkan peluang di depan kotak penalti untuk membawa timnya unggul 1-0. Gol tersebut membuat Brasil berada dalam tekanan hingga turun minum.

Di babak pertama, permainan Brasil belum menunjukkan performa terbaiknya. Casemiro bahkan menjadi sorotan karena sudah mengantongi kartu kuning dan beberapa kali kehilangan bola.

Situasi itu memunculkan anggapan bahwa gelandang senior tersebut sebaiknya segera ditarik keluar agar tidak berisiko menerima kartu merah.

Namun, Carlo Ancelotti memiliki pandangan berbeda. Pelatih asal Italia itu tetap mempertahankan Casemiro di lapangan meski mendapat banyak kritik. Keputusan tersebut akhirnya terbukti tepat.

Pada menit ke-56, Casemiro mencetak gol penyeimbang sekaligus mengubah jalannya pertandingan.

Gol itu mengembalikan kepercayaan diri Brasil yang kemudian tampil lebih agresif sepanjang babak kedua.

Keputusan penting lainnya datang ketika banyak pihak menunggu masuknya Neymar untuk menambah daya gedor tim. Alih-alih memainkan sang bintang, Ancelotti justru memasukkan Gabriel Martinelli sebagai senjata baru di lini depan.

Editor: Banu Adikara
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