Brasil Singkirkan Jepang 2-1 dan Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026, Keputusan Berani Ancelotti Berbuah Manis

Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti. (ig @mrancelotti)
JawaPos.com - Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Jepang dengan skor 2-1 pada laga 32 besar yang berlangsung Selasa (30/6/2026).
Tim asuhan Carlo Ancelotti sempat tertinggal lebih dulu sebelum membalikkan keadaan lewat gol Casemiro dan Gabriel Martinelli.
Jepang membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui Koki Sano. Gelandang Samurai Biru itu sukses memanfaatkan peluang di depan kotak penalti untuk membawa timnya unggul 1-0. Gol tersebut membuat Brasil berada dalam tekanan hingga turun minum.
Di babak pertama, permainan Brasil belum menunjukkan performa terbaiknya. Casemiro bahkan menjadi sorotan karena sudah mengantongi kartu kuning dan beberapa kali kehilangan bola.
Baca Juga:Hasil Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Gol Magis Gabriel Martinelli di Injury Time Antar Selecao ke 16 Besar
Situasi itu memunculkan anggapan bahwa gelandang senior tersebut sebaiknya segera ditarik keluar agar tidak berisiko menerima kartu merah.
Namun, Carlo Ancelotti memiliki pandangan berbeda. Pelatih asal Italia itu tetap mempertahankan Casemiro di lapangan meski mendapat banyak kritik. Keputusan tersebut akhirnya terbukti tepat.
Pada menit ke-56, Casemiro mencetak gol penyeimbang sekaligus mengubah jalannya pertandingan.
Baca Juga:Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Gol itu mengembalikan kepercayaan diri Brasil yang kemudian tampil lebih agresif sepanjang babak kedua.
Keputusan penting lainnya datang ketika banyak pihak menunggu masuknya Neymar untuk menambah daya gedor tim. Alih-alih memainkan sang bintang, Ancelotti justru memasukkan Gabriel Martinelli sebagai senjata baru di lini depan.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026