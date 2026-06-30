Iran Puji Dukungan Rakyat Meksiko Sepanjang Piala Dunia 2026, Sebut Hubungan Kedua Negara Makin Erat

Iran harus tersingkir usai Aljazair bermain imbang 3-3 melawan Austria dan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @teammellifootball)
JawaPos.com - Delegasi Iran menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Meksiko atas dukungan dan sambutan hangat yang mereka rasakan sepanjang gelaran Piala Dunia.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena menggambarkan eratnya hubungan antarmasyarakat di tengah atmosfer kompetisi sepak bola dunia.
Dalam pernyataannya, delegasi Iran mengaku sangat tersentuh dengan sikap masyarakat Meksiko yang memberikan dukungan dan rasa hormat selama mereka berada di negara tuan rumah. Mereka menilai keramahan yang diterima menjadi pengalaman yang tidak akan mudah dilupakan.
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"Kami sangat berterima kasih atas cinta yang kalian berikan. Kami menderita banyak ketidakadilan dari tetangga utara kalian, tetapi kami merasa ditemani oleh kalian," demikian isi pesan yang disampaikan delegasi Iran.
Tak hanya mengungkapkan rasa terima kasih, mereka juga mengundang masyarakat Meksiko untuk berkunjung ke Iran. Delegasi tersebut menyebut Iran akan selalu menjadi rumah kedua bagi rakyat Meksiko dan pintu negara mereka terbuka bagi siapa saja yang ingin datang.
"Negara kami juga adalah rumah kedua kalian. Pintu kami selalu terbuka karena kami sangat menyayangi kalian. Apa yang terjadi di Piala Dunia ini akan menjadi sejarah dalam hubungan kedua negara," lanjut pernyataan tersebut.
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Ungkapan itu kemudian ramai dibagikan di berbagai platform media sosial. Banyak warganet menilai pesan tersebut sebagai contoh bahwa olahraga mampu mempererat hubungan antarmanusia tanpa memandang perbedaan latar belakang maupun kondisi politik.
Selama berlangsungnya turnamen, sejumlah suporter Meksiko memang beberapa kali terlihat memberikan dukungan kepada rombongan Iran. Sikap ramah, sapaan hangat, hingga interaksi positif di area pertandingan menjadi momen yang banyak diabadikan oleh para penggemar sepak bola.
Delegasi Iran pun menilai masyarakat Meksiko sebagai pihak yang memberikan kenyamanan selama mereka mengikuti rangkaian turnamen.
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