Terungkap! 4 Pemain Jerman Dikabarkan Menolak Jadi Algojo Penalti Saat Disingkirkan Paraguay

JawaPos.com - Kegagalan Jerman di Piala Dunia 2026 terus memunculkan cerita baru yang semakin memperburuk situasi. Setelah tersingkir lewat adu penalti dari Paraguay, kini muncul laporan yang menyebut ada empat pemain Die Mannschaft yang enggan mengambil tendangan penalti saat momen krusial.
Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi Jerman. Selain menjadi eliminasi ketiga secara beruntun di Piala Dunia, itu juga merupakan kekalahan adu penalti pertama mereka dalam sejarah turnamen.
Padahal, Jerman selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan rekor adu penalti terbaik. Sebelum laga melawan Paraguay, mereka selalu memenangkan enam adu penalti terakhir di turnamen besar, termasuk dua kali mengalahkan Inggris.
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Kekalahan terakhir Jerman dalam adu penalti terjadi pada final Piala Eropa 1976 melawan Cekoslowakia, saat Antonín Panenka menciptakan penalti ikonik yang kemudian dikenal sebagai "Panenka".
Melansir Metro Sport, Jonathan Tah sebenarnya bukan pilihan utama untuk menjadi penendang penalti keenam Jerman.
Bek Bayern Munich itu disebut maju setelah empat rekan setimnya menunjukkan keraguan untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Ironisnya, Tah sendiri belum pernah menjadi eksekutor penalti di level profesional.
Empat pemain yang dikabarkan enggan maju adalah Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown, dan Malick Thiaw.
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Yang paling mengejutkan adalah nama Goretzka. Gelandang Bayern Munich yang telah mengoleksi 72 penampilan bersama timnas Jerman itu disebut dua kali diminta oleh kapten Joshua Kimmich untuk menjadi algojo berikutnya. Namun, ia dikabarkan tetap menolak.
Tah akhirnya mengambil tanggung jawab tersebut, tetapi tendangannya justru melambung jauh di atas mistar gawang. Setelah itu, Jose Canale sukses menjalankan tugasnya untuk Paraguay dan memastikan kemenangan tim Amerika Selatan tersebut.
Kekalahan ini memicu gelombang kritik tajam dari media Jerman.
Media Bild memasang tajuk utama "Mimpi Buruk Sepak Bola Jerman Berikutnya", sementara sejumlah kolumnis menilai kegagalan tersebut sebagai cerminan kemunduran sepak bola Jerman.
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