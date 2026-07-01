Dipulangkan Paraguay, Julian Nagelsmann Luapkan Kekecewaan: Timnas Jerman Bukan Lagi Tim Kelas Satu

JawaPos.com - Kegagalan timnas Jerman di Piala Dunia 2026 meninggalkan luka mendalam bagi Julian Nagelsmann. Setelah Der Panzer disingkirkan Paraguay lewat adu penalti di babak 32 besar, sang pelatih mengakui negaranya kini tak lagi bisa disebut sebagai tim kelas satu di sepak bola dunia.

Timnas Jerman asuhan Julian Nagelsmann sebenarnya sempat berharap mengakhiri tren buruk setelah untuk pertama kalinya dalam 12 tahun kembali tampil di fase gugur Piala Dunia. Namun, harapan itu pupus usai bermain imbang 1-1 lawan Paraguay selama 120 menit sebelum kalah dalam drama adu penalti.

Kai Havertz, Nick Woltemade, dan Jonathan Tah, gagal menjalankan tugasnya dari titik putih saat lawan Paraguay, membuat juara piala dunia empat kali itu kembali pulang lebih cepat. Melansir ESPN, Julian Nagelsmann tidak menutupi rasa kecewa atas hasil tersebut.

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Menurut pelatih berusia 38 tahun itu, tiga kali tersingkir lebih awal secara beruntun menjadi bukti bahwa Jerman sudah tidak lagi berada di jajaran tim elite dunia.

"Jika Anda tersingkir setelah tahap pertama, itu tidak cukup untuk sepak bola Jerman. Ini adalah eliminasi ketiga berturut-turut, jadi kami bukan bagian dari tim kelas satu lagi. Saya kecewa," ungkap Julian Nagelsmann.

Sebelumnya, timnas Jerman juga gagal melewati fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022.

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Tetap Ingin Melatih Jerman Kekalahan dari Paraguay langsung memunculkan spekulasi mengenai masa depan Nagelsmann. Sejak menangani tim nasional pada 2023, ia masih terikat kontrak hingga berakhirnya Euro 2028.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Nagelsmann mengakui dirinya memahami banyak pihak yang menginginkan pergantian pelatih. Meski demikian, dia menegaskan belum memiliki niat untuk mundur.