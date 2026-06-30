Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di 32 Besar Piala Dunia 2026: Jude Bellingham dan Harry Kane Jadi Andalan

JawaPos.com - Timnas Inggris akan menghadapi RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi skor pertandingan tersebut akan diulas dalam artikel ini.

Laga Inggris versus RD Kongo akan digelar di Stadion Atlanta, Atlanta, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026) dengan kick-off pukul 23.00 WIB. Kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih kedua tim demi mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar.

Inggris melaju ke babak gugur dengan status juara Grup L dengan meraih tujuh poin. Koleksi poin tersebut didapat skuad The Three Lions -julukan Timnas Inggris- dari hasil dua kemenangan melawan Kroasia (4-2) dan Panama (2-0), serta imbang lawan Ghana (0-0).

Sementara RD Kongo melaju lewat jalur peringkat ketiga terbaik setelah finis posisi ketiga Grup K dengan raihan empat poin. Tim berjuluk Les Leopards itu secara mengejutkan sukses menahan imbang Portugal (1-1), kalah dari Kolombia (0-1), dan menang atas Uzbekistan (3-1).

Kesuksesan skuad Les Leopards melaju ke babak gugur menjadi sebuah pencapaian bersejarah selama keikutsertaannya. Untuk pertama kalinya, RD Kongo juga meraih kemenangan di ajang Piala Dunia setelah menumbangkan Uzbekistan.

Secara pengalaman, Inggris jelas lebih unggul ketimbang RD Kongo. The Three Lions sudah 17 kali lolos ke putaran final dan meraih satu gelar juara saat menjadi tuan rumah pada edisi 1966. Sementara Les Leopards baru mencicipi dua kali turnamen tersebut dan pencapaian terbaiknya mentok di fase grup.

Meski demikian, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur. Bukan tidak mungkin RD Kongo akan membuat kejutan. Buktinya, Les Leopards dengan gaya permainan disiplinnya berhasil menahan imbang tim sebesar Portugal yang bertabur pemain bintang.

Rekor Pertemuan Inggris Vs RD Kongo Menariknya, ini akan menjadi pertemuan pertama kedua kesebelasan. Maka itu, laga tersebut bakal menjadi tontonan yang menarik untuk disaksikan, mengingat Inggris dan RD Kongo belum pernah berjumpa.