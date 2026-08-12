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Rabu, 12 Agustus 2026 | 14.39 WIB

Wasit Omar Artan Gagal ke Piala Dunia 2026, Kini Pimpin Piala Super Eropa PSG vs Aston Villa

Omar Artan gagal bertugas di Piala Dunia 2026 karena tak bisa masuk AS. Kini, wasit Somalia itu dipercaya memimpin Piala Super Eropa. (@PolymarketFC/X). - Image

Omar Artan gagal bertugas di Piala Dunia 2026 karena tak bisa masuk AS. Kini, wasit Somalia itu dipercaya memimpin Piala Super Eropa. (@PolymarketFC/X).

JawaPos.com - Sepanjang sejarah Piala Super Eropa, baru kali ini UEFA menugaskan wasit dari luar konfederasi Eropa. Wasit asal Somalia, Omar Artan, menjadi pengadil ketika Paris Saint-Germain (PSG) bertemu Aston Villa di Red Bull Arena, Salzburg, dini hari nanti (13/8).

Bagi Artan, ini merupakan kehormatan sekaligus bukti bahwa dia tidak pantas mendapat penolakan dari Piala Dunia 2026.

 Ya, Artan gagal bertugas karena tidak bisa masuk ke wilayah Amerika Serikat dengan alasan politis. Negaranya masuk dalam daftar cekal Pemerintah Donald Trump.

”Aku beruntung, tetapi aku telah bekerja sangat keras untuk berada di sini (Piala Super Eropa) dan aku sangat bangga,” ucap Artan dikutip dari Goal.

”Aku tumbuh dalam situasi yang sulit. Tetapi, itu tidak menghalangi mengejar impianku,” imbuh wasit berusia 34 tahun tersebut.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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