Hasil Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Drama Adu Penalti! La Albirroja Singkirkan Der Panzer dan Lolos ke 16 Besar 

JawaPos.com — Paraguay memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 usai bermain imbang 1-1 selama 120 menit pada laga babak 32 besar pada Selasa (30/6/2026).

Julio Enciso menjadi pencetak gol Paraguay di waktu normal, sementara Kai Havertz menyamakan kedudukan sebelum Orlando Gill tampil sebagai pahlawan dalam drama adu penalti.

Bagaimana Paraguay Mampu Mengejutkan Jerman? Jerman langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan.

Tim asuhan Julian Nagelsmann mendominasi penguasaan bola, tetapi rapatnya pertahanan Paraguay membuat Der Panzer kesulitan menciptakan peluang bersih.

Saat Jerman terus menekan, Paraguay justru mampu mencuri keunggulan pada menit ke-42.

Julio Enciso sukses memanfaatkan peluang yang didapat untuk membawa La Albirroja unggul 1-0 sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan tipis.

Memasuki babak kedua, Jerman kembali meningkatkan intensitas serangan.

Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan hasil ketika Kai Havertz menunjukkan aksi individu impresif sebelum melepaskan penyelesaian yang gagal dihentikan kiper Orlando Gill pada menit ke-56.