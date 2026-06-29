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Hendra
Selasa, 30 Juni 2026 | 05.52 WIB

Starting XI Brasil vs Jepang di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Ancelotti Tak Lakukan Perubahan, Moriyasu Beri Kejutan

Starting XI Brasil vs Jepang di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026. (Dok. JFA/CBF) - Image

Starting XI Brasil vs Jepang di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026. (Dok. JFA/CBF)

JawaPos.com - Timnas Brasil tidak melakukan perubahan susunan pemain saat menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Houston, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB. Pelatih Carlo Ancelotti kembali mempertahankan starting XI yang tampil pada laga terakhir fase grup.

Ancelotti tetap mempercayakan Alisson di bawah mistar gawang. Di lini belakang, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, dan Douglas Santos kembali menjadi pilihan utama.

Lini tengah juga tidak mengalami perubahan. Casemiro dan Bruno Guimaraes akan menjadi penyeimbang permainan, sedangkan Lucas Paqueta diplot sebagai motor serangan di belakang penyerang.

Di lini depan, Matheus Cunha kembali dipercaya sebagai ujung tombak. Penyerang Wolverhampton Wanderers itu akan mendapat dukungan Vinicius Junior di sisi kiri dan Rayan di sektor kanan.

Keputusan mempertahankan komposisi pemain menunjukkan kepercayaan Ancelotti terhadap performa timnya sepanjang fase grup. Brasil memburu tiket ke babak 16 besar sekaligus berusaha membalas kekalahan 2-3 dari Jepang pada laga uji coba Kirin Challenge Cup 2025.

Neymar Jr. kembali mengawali pertandingan dari bangku cadangan. Selain sang bintang, Brasil juga masih memiliki sejumlah pelapis berkualitas seperti Endrick, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, hingga Fabinho yang siap dimainkan apabila dibutuhkan.

Susunan Pemain Brasil 

Brasil (4-3-3):
Alisson; Danilo, Marquinhos (C), Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior.

Cadangan:
Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibanez, Ederson S., Fabinho, Danilo Santos, Neymar Jr., Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago.

Pelatih: Carlo Ancelotti.

Hajime Moriyasu Turunkan Skuad Terbaik

Timnas Jepang memberi kejutan dengan menurunkan komposisi terbaik saat menghadapi Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Houston, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB. Pelatih Hajime Moriyasu tetap mengandalkan para pemain yang menjadi tulang punggung Samurai Biru sepanjang fase grup.

Editor: Hendra
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