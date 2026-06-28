Jadwal Afrika Selatan vs Kanada di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Kick-off Jam Berapa?

JawaPos.com - Timnas Kanada yang merupakan tuan rumah akan menghadapi Afrika Selatan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Berikut jadwal pertandingan tersebut.

Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase gugur. Kanada dan Afrika Selatan masuk dalam daftar 32 negara yang lolos dari babak penyisihan grup.

Duel Kanada kontra Afrika Selatan akan tersaji di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, pada Senin (29/6) mendatang. Kick-off laga krusial itu akan dimulai pada pukul 02.00 dini hari WIB.

Kanada dan Afrika Selatan tentunya akan tampil ngotot dalam pertandingan tersebut. Kedua tim wajib meraih kemenangan demi melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Kanada lolos ke babak 32 besar dengan status runner-up Grup B. Tim berjuluk The Canucks itu lolos dengan koleksi empat poin, hasil dari satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Afrika Selatan pun juga sama. Tim berjulukkan Bafana Bafana itu lolos dengan status runner-up Grup A setelah mengemas empat poin hasil dari satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Bagi kedua tim, lolos ke babak 16 besar akan memperpanjang catatan sejarah mereka. Sebab, Kanada dan Afrika Selatan untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur selama keikutsertaannya di ajang Piala Dunia.

Oleh sebab itu, pertandingan tersebut sangat menarik untuk disaksikan. Sebab, Kanada dan Afrika Selatan berambisi mempertajam catatan sejarah mereka di ajang bergengsi sejagat raya tersebut.

Kanada yang merupakan salah satu negara tuan rumah tentunya akan memberikan penampilan terbaiknya agar tidak tersingkir. Begitu juga dengan Afrika Selatan yang juga ingin membuktikan diri bahwa mereka bisa bersaing lebih jauh di ajang tersebut.